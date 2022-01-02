ميداليات متنوعة للقوة البدنية في بطولة ليبيا الدولية

حقق منتخبنا الوطني للقوة البدنية نتائج ملفتة في بطولة ليبيا الدولية التي اختتمت مساء أمس محققا ميداليات براقة في مختلف الأوزان، البطولة التي استضافتها مدينة بنغازي شهدت مشاركة ستة دول أبرزها مصر وليبيا المستضيفة أثبت خلالها لاعبونا قدرتهم على مقارعة أقوى الخصوم رغم أنها المشاركة الأولى للمنتخب منذ أكثر من عام.

رئيس اتحاد اللعبة زياد محمد بين ل ” البعث” أن المستوى الفني للبطولة كان قويا جدا بوجود لاعبين أصحاب أرقام متميزة ، مؤكدا أن لاعبينا استطاعوا رغم قصر فترة التحضير أن يكونوا عند حسن الظن ويحصدوا عددا جيدا من الميداليات التي أهلت منتخبنا ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام.

وأشار محمد إلى أن البطولة كانت فرصة جيدة لدخول اللاعبين لأجواء البطولات الخارجية وأعطت مؤشرا واضحا على مستوياتهم قبيل بدء روزنامة العام الجديد التي يتوقع أن تشهد عددا من المشاركات الخارجية قاريا وعالميا، موضحا أن اللعبة قادرة على الوصول للعالمية خلال فترة قصيرة بوجود خطة تحضير واستعداد وتوفير فرص احتكاك.

أما على صعيد نتائج لاعبينا فقد أحرز أيهم برغوث ذهبية وثلاث فضيات في وزن 74 كغ، كما تمكن لاعبنا أحمد عبدالله من إحراز فضية وثلاث برونزيات في وزن 105 كغ، فيما حقق ذو الفقار الدخيل ذهبيتين وفضيتين في وزن +120 كغ، إضافة لتحقيق بهجت محمد الفضية في التصنيف العربي، وتتويج عاصم قسام بفضية التصنيف العربي وزياد محمد بفضية التصنيف العربي.

” البعث”