450 مليون ليرة قيمة فواتير الدفع الالكتروني عن طريق الأجهزة الخلوية

دمشق – رامي سلوم

كشف مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منهل جنيدي، عن أن عدد المشتركين في حسابات الدفع الإلكتروني عن طريق الموبايل بلغ نحو 210 آلاف مستخدم، منذ إطلاق المشروع نهاية شهر أيار الماضي، الأمر الذي يؤكد فاعلية المشروع وتحسن مستوى الإقبال التدريجي عليه مع زيادة الوعي بإمكاناته، وتعزيز عامل الثقة بين المستخدمين، مشيراً إلى العمل على توسيع قاعدة المدفوعات في المشروع، والتجهيز لتمكين المستخدمين من سداد فواتير شركات الاتصالات من خلال الخدمة في وقت قريب، وأن التحديثات المطلوبة لإطلاق الخدمة قيد الانتهاء.

وكان عدد من المستخدمين استغربوا عدم تمكنهم من سداد فواتير شركات الاتصالات من خلال التطبيقات الخاصة بالدفع الإلكتروني عن طريق الموبايل، ما أثر على ثقتهم بالخدمة، ومستوى الأمان المطلوب، كون شركة الاتصالات نفسها لا تأتمن سداد أموالها عن طريقها، ليوضح جنيدي أن التأخير يتعلق ببعض التحديثات التي تم إنجازها، وأن الخدمة ستكون في متناول الجمهور في وقت قريب، لافتا إلى أنه ضمن الإجراءات المتخذة لتسهيل السداد الإلكتروني عبر الموبايل تم تحديث نظام تراخيص نقاط بيع الخطوط الخلوي /البائعين الثانويين/ وإضافة خدمات تغذية الحسابات الالكترونية لهذه التراخيص بما يتلاءم مع أنظمة خدمات الدفع الالكتروني، لتسهيل خدمات تغذية الحسابات وتوسيع نقاط انتشارها.

ولفت جنيدي، إلى أن الجهات التجارية بدأت تستجيب للمشروع إذ بلغ عدد الحسابات الخاصة بالتجار نحو 9 آلاف حساب، الأمر الذي يؤكد أن التوسع الأفقي للمشروع في تحسن يتناسب مع ارتفاع نسبة الوعي والإجراءات الإضافية المتخذة لتطوير الخدمة وتكامليتها من قبل الهيئة، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن نحو 175 مليون ليرة قيمة عمليات الدفع من زبائن إلى تجار، و450 مليون ليرة قيمة الفواتير المسجلة عن طريق الأجهزة الخلوية.

وفي سياق متصل، تحدث جنيدي عن منجزات الهيئة خلال العام الجاري 2021، مشيرا إلى أن الهيئة منحت الشركة السورية للاتصالات الترخيص الافرادي رقم 1 لتوفيق أوضاعها مع قانون الاتصالات، وبالتالي ضبط العلاقة بين الشركة والمستخدمين وغيرهم، وفقا لإطار قانوني واضح، كما أعدت الهيئة مسودة الترخيص الإفرادي الخاصة بالمشغل الثالث للاتصالات النقالة، من دون أن يتم منح الترخيص النهائي لأي مشغل، إضافة إلى إنجاز مشروع التصريح الإفرادي عن الاجهزة الخلوية ومنظومة الاستعلام عن أسعار الأجهزة الخلوية، إلى جانب تحديث نظام الترخيص بمزودي خدمات الانترنت الثابت وإضافة ضوابط تتعلق بنقاط البيع وحجز البوابات وغيرها، لضبط علاقتهم مع المشتركين وضمان عدم تلقي عمولات زائدة، أو غير نظامية، وفقا لجنيدي.

كما أصدرت الهيئة تراخيص منفردة لتنظيم تقديم خدمات الاستضافة للمواقع والتطبيقات الالكترونية محليا تحدد الجهة المضيفة والمستضافة وآلية عمل كل منها بعد أن كانت محصورة بمزودي خدمات الأنترنت، وكذلك إصدار نماذج تراخيص جديدة لتقديم خدمات wifi indoor الأنترنت في الأماكن المغلقة مثل المطاعم والمولات والنوادي وغيرها، والتي تتم ضمن آلية معينة لضمان استخدام أنترنت آمن للمتعاملين، وإطلاق اليانصيب الإلكتروني، إلى جانب تم تعديل اللوائح الخاصة لاعتمادية الأنواع لتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات بحيث يتم ضبط التجهيزات المدخلة الى سورية وعدم التأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية ووضعها في ايدي المستخدمين بشكل سليم.