الاحتلال الأمريكي يخرج 128 آلية تحمل دبابات ونفطاً مسروقاً من ريف الحسكة

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً عسكرياً مؤلفاً من عشرات الآليات المحملة بمعدات عسكرية وصهاريج من النفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربية أن رتلاً مؤلفاً من 128 آلية بينها 60 براداً وصهريجاً للنفط و60 ناقلة تحمل دبابات وعتاداً عسكرياً متنوعاً بعضها مغطى بشوادر و8 مدرعات خرج من معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

وينشر الاحتلال الأمريكي قواته في مناطق آبار النفط في الجزيرة السورية لسرقته إلى جانب نهبه المحاصيل الرئيسية لتمويل ميليشيا (قسد) المرتبطة به والتنظيمات الإرهابية التابعة له من جهة وحرمان الشعب السوري من ثرواته من جهة ثانية وذلك بالتزامن مع مواصلة حصاره الجائر الذي يفرضه مع حلفائه وأدواته في المنطقة على سورية.

الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بالقذائف ريف الرقة

في الأثناء، اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بالمدفعية على قريتي الدبس وأبو نيتولا ومحيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية تعمل بإمرتها استهدفوا خلال الساعات الماضية بالمدفعية الثقيلة قريتي الدبس وأبو نيتولا ومحيط بلدة عين عيسى شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة وبالأراضي المزروعة.

واتخذت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية المناطق المحتلة على الحدود الشمالية منطلقاً لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.

استشهاد مواطن بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حماة

إلى ذلك أدى انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” إلى استشهاد مواطن ونفوق عدد من الأغنام في محيط منطقة الشيخ هلال بريف حماة الشرقي.

وذكر مراسل سانا في حماة أن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة الشيخ هلال بريف سلمية الشمالي الشرقي انفجر ما أدى إلى استشهاد مواطن ونفوق عدد من الأغنام.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.