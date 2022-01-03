الخارجية الروسية تستبعد التصديق على “التيار الشمالي 2” قبل الصيف المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن عملية التصديق على مشروع التيار الشمالي 2 قد تطول حتى الصيف المقبل دون استبعاد فرض إجراءات أمريكية جديدة.

وردّاً على سؤال حول إمكانية تأخير عملية التصديق على المشروع، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين لوكالة سبوتنيك: لوائح إجراء عملية التصديق تسمح بإطالة الأمر لعدة أشهر ويمكن أن يكون حتى الصيف.

في الوقت نفسه لم يستبعد بانكين أن عملية التصديق يمكن أن تكون معقدة من طرف الولايات المتحدة.

وكانت وكالة الشبكة الفيدرالية لتنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا أعلنت في وقت سابق أن تقديرات مواعيد الانتهاء من إصدار شهادة التصديق على التيار الشمالي 2 لم تتغيّر، بينما صرّح رئيس وكالة الشبكة يوخن هومان بأنه من غير المتوقع أن تنجز شهادة التصديق في النصف الأول من عام 2022.

وعلقت الوكالة الفيدرالية الألمانية لتنظيم قطاع الطاقة بشكل مؤقت آلية الترخيص لخط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2 مبرّرة ذلك بعقبة قانونية، مشيرة إلى أن التصديق على خط الأنابيب ليس ممكناً إلا إذا كان المشغل (نورد ستريم 2 أي جي) مسجّلاً بصورة قانونية بموجب القانون الألماني.

ويشمل مشروع التيار الشمالي 2 مدّ خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً وذلك من الساحل الروسي وصولاً إلى ألمانيا.