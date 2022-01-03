دير الزور.. انتهاء عمليات التسوية في الميادين وغداً تبدأ في الشميطية

أنهت الجهات المعنية عمليات التسوية بمدينة الميادين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي على أن تنتقل اللجان اعتباراً من يوم غد الثلاثاء إلى بلدة الشميطية بريف المحافظة الغربي لاستقبال الراغبين بالانضمام إلى عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة والتي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

ونوه عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم بإجراءات التسوية التي شكلت فرصة لأبناء الوطن للعودة إلى منازلهم وقراهم حيث أوضح كل من محمد الملا وراشد الخليف ومعمر الشويخ أنهم “جاؤوا من منطقة الجزيرة السورية إلى مركز الميادين رغم محاولة ميليشيا قسد منعهم من عبور النهر وسيعودون إلى قراهم بعد أن أجروا التسوية لممارسة عملهم في الزراعة وإرسال أولادهم إلى المدارس”.

وأوضح ميزر العلي أنه فار من الخدمة الإلزامية وقام بتسوية وضعه للعودة مجدداً إلى الخدمة في صفوف الجيش العربي السوري.

من جانبه نوه سعيد الحميدان بالمعاملة والاستقبال من القائمين على عملية التسوية موجهاً الدعوة لجميع المطلوبين إلى الانضمام إليها.

وانضم الآلاف من أهالي دير الزور إلى عملية التسوية التي انطلقت في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي لترسيخ الأمان والاستقرار في المنطقة وإعادة عجلة الإنتاج والعمل فيها.