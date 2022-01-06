تجربة كورية ديمقراطية ناجحة على إطلاق صاروخ فرط صوتي

أجرت كوريا الديمقراطية تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ فرط صوتي في أول اختبار من نوعه هذا العام.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية “إن الصاروخ حمل رأساً حربية انزلاقية فرط صوتية وأصاب بدقة هدفاً على بعد 700 كيلومتر” مبينة أن التجربة تحققت أيضاً من “نظام أمبولات الوقود في ظل الظروف الجوية الشتوية”.

وأوضحت الوكالة أن التجربة أكدت قدرة السيطرة على طيران واستقرار الصاروخ في مرحلة الطيران النشط مع التأكد من أداء تقنية الحركة الجانبية الجديدة المطبقة على الرأس الحربية الانزلاقية الفرط صوتية.

وتعد هذه التجربة هي الثانية في البلاد على صاروخ مزود برأس حربي فرط صوتي.