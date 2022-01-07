أماكن حول العالم يعتقد أنها تحقق الأماني

يحلم كل شخص في الحياة أن تتحقق أمنياته على أرض الواقع، لذلك يسعى للتخطيط لتحقيق أمانيه في الحياة، وقد يتجه لاتباع بعض الطقوس في المعتقدات المختلفة حول العالم، اعتقاداً منه بأنها تساعده على تحقيق أمانيه في أسرع وقت ممكن، حتى أن هناك بعض الأماكن يسافر إليها الكثير من الأشخاص لتحقيق أمانيهم.

ضريح إيراوان في بانكوك: شيد ضريح إيراوان في عام 1956 وكان جزء من فندق إيراوان الوطني، ووقعت سلسلة من الحوادث المميتة في موقع البناء، حتى اقترح أحد علماء الفلك إلى إنشاء تمثال لـ”ـ Phra Phrom God.”الذي يعبد في الديانة الهندوسية، وغطى بالزهور والشموع، ويشترط على من يزوره رغبة في تحقيق أمنية من أمانيه أن يترك هدية تحقق رغبته، مع استئجار راقصين يقدمون عروض فنية حول الضريح.

بيت جوليت: يعتبر منزل جوليت الكلاسيكي، من الأماكن التي يذهب إليها كل شخص يريد أن تدوم علاقته بحبيبه، وذلك لمتعته بشهرة عالمية، لذلك غطى الكثير من الأشخاص جدران المنزل بأوراق تحمل الأسماء والأحلام المدونة بجميع أنواع اللغات.

​​العمود الحديدي: يبلغ عمر هذا العمود الحديدي في نيودلهي عاصمة الهند، أكثر من 1600 عام حتى إنه أصبح لغزاً لقدرته على الصمود لعدة قرون ولم يتعرض للتآكل، ويذهب الناس إليه ويطوفون حوله وهم يفكرون في أمانيهم التي يحلمون بتحقيقها، ويقع العمود في ساحة مسجد قطب منار، وتكلف تذكرته 250 روبية أي (حوالي 3 يورو) لدخول مجمع قطب.

شجرة الرغبات في جزيرة ماري: تقع شجرة الرغبات في جزيرة ماري الاسكتلندية، وتوجد بضع جزر، إحداها موطن لأشجار البلوط التي يبلغ عمرها 100 عام، ويعتقد إن أي شخص يحمل عملة معدنية ويضع في أسفل الشجرة من خلال الضغط عليها يصبح ثرى، ذلك توجد آلاف العملات المعدنية.