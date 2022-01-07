“حفظ السلام الروسية” تسيطر على مطار ألما آتا

أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن تعداد قوات حفظ السلام التي تم إرسالها إلى كازاخستان بلغ حتى الآن 2500 جندي وضابط.

وأكدت المنظمة التي تضم كلاً من “روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان” أن هذا العدد قابل للزيادة في حال الضرورة.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الكازاخستانية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مطار ألما آتا.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان “يتم ضمان أمن القنصلية العامة للاتحاد الروسي الموجودة في المدينة والمرافق الهامة الأخرى”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم تعيين الفريق أول أندريه سيرديوكوف قائد القوات المحمولة جوا لقيادة أعمال قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.

وشهدت بعض مناطق كازاخستان أعمال شغب ونهب للممتلكات العامة والخاصة ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ فيما أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أمس بدء إرسال قوات حفظ السلام إلى هذا البلد لمساعدته في حماية المنشآت الحيوية واستعادة الأمن وذلك بعد دعوة وجهها رئيسه قاسم جومارت توكاييف إلى المنظمة لمساعدة بلاده في التصدي لأعمال الشغب والتخريب التي تقودها عصابات إرهابية تلقت تدريبا في الخارج”