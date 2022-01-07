بقداس إلهي.. ممثلية الكنيسة الروسية بدمشق تحتفل بعيد الميلاد المجيد

أقامت ممثلية الكنيسة الروسية بدمشق “كنيسة القديس أوغناطيوس الأنطاكي” اليوم قداساً إلهياً احتفالاً بعيد الميلاد المجيد.

وترأس القداس المعاون البطريركي لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس المطران موسى الخوري وعاونه قدس الأرشمندريت أرساني سوكولوف ممثل بطريرك موسكو وسائر روسيا لدى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق وعدد من الكهنة وجوقة التراتيل في الكنيسة.

المعاون البطريركي الخوري تحدث في عظة العيد عن المعاني السامية لميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام مشيراً إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية في سورية وروسيا كنيسة واحدة منذ 1035 عاماً ومثمنا وقوف روسيا حكومة وقيادة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد.

وختم المعاون البطريركي الخوري عظته بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ ويحمي القيادتين والشعبين الصديقين في سورية وروسيا.

وتليت في الاحتفال رسالة تهنئة بالعيد مرسلة من البطريرك كيريل أسقف الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك موسكو وعموم روسيا إلى الشعب السوري وأبناء الجالية الروسية في سورية.

حضر الاحتفال عدد من أبناء الجالية الروسية بدمشق ومن أفراد القوات المسلحة الروسية وعدد من رجال الدين.

ويحتفل المسيحيون الأرثوذكس بعيد الميلاد وفقاً للتقويم اليولياني في السابع من شهر كانون الثاني أي بعد 13 يوماً من الذين يستخدمون التقويم الغريغوري ويسبق ذلك صيام لمدة 40 يوماً يبدأ في الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني وينتهي في السادس من شهر كانون الثاني.