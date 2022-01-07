بكين: التطورات الأخيرة في كازاخستان شأن داخلي لهذه البلاد

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، أن الصين تعتبر ما يحدث في كازاخستان شأنا داخليا لهذه البلاد، وتأمل باستقرار الوضع وإحلال النظام فيها بأسرع وقت ممكن.

وقال وانغ وينبين في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: “يرى الجانب الصيني أن ما يحدث في كازاخستان هو شأن داخلي لهذا البلد. ونحن واثقون بأن السلطات ستتمكن من تسوية الوضع بطريقة صحيحة”.

كما عبر عن أمل الصين بأن “الوضع سيستقر بأسرع ما يمكن، وستتم استعادة النظام الاجتماعي” وأشار الدبلوماسي إلى أن الصين وكازاخستان تعدان جارتين صديقتين وشريكين استراتيجيين.

وفي الوقت ذاته رفض الدبلوماسي التعليق على القرار حول إرسال قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى كازاخستان.