فصائل المقاومة الفلسطينية بدمشق تحيي ذكرى استشهاد سليماني والمهندس ورفاقهما

إحياء للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ورفاقهما أقامت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم مهرجاناً خطابياً في بلدة السيدة زينب في ريف دمشق.

وعرض الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد لمحة تاريخية عن المسيرة الطويلة للشهداء الأبرار في الأمتين العربية والإسلامية وما قدموه من تضحيات على طريق التحرير مؤكداً أن الدماء الطاهرة الزكية لهؤلاء الشهداء لن تذهب هدراً وسنبقى على نهجهم حتى النصر.

واستذكر ممثل الإمام الخامنئي في سورية الشيخ حميد صفار الهرندي صفات الشهيد سليماني واصفاً إياه بالرجل الشجاع وصاحب العقل الكبير والعارف لافتاً إلى أن الاستراتيجيين يشهدون بأن الشهيد سليماني لم يكن رجلاً عسكرياً شجاعاً فحسب بل من كان يخطط بعقلانية تامة وينظر إلى الأمور بنظرة عالمية.

وأشار مسؤول الحشد الشعبي العراقي في سورية محمود الموسوي إلى أن الشهيد سليماني كان داعماً أساسياً لمحور المقاومة وذا حنكة عسكرية وسياسية كبيرة وأن الشهيد أبو مهدي مهندس الانتصارات ومسير العمليات القتالية ضد الاحتلال والإرهاب في العراق مبيناً أنه بفضل دماء الشهيدين ورفاقهما صار تحرير القدس وباقي الأراضي من الاحتلال والإرهاب قريباً.

تخلل المهرجان عرض فيلم وثائقي عن الشهيد سليماني وقراءة قصائد شعرية تمجد شهداء الأمتين العربية والإسلامية وتضحياتهم.

حضر المهرجان عدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية وفعاليات اجتماعية وعلمية وثقافية ودينية.

واستشهد الفريق سليماني والمهندس إثر عدوان أمريكي جوي استهدف سيارتهما على طريق مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني عام 2020.