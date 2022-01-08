5 مخططات استيطانية جديدة لتغيير الوضع الديموغرافي في القدس المحتلة

في إطار مخططاته لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير الوضع الديموغرافي فيها لصالح المستوطنين يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ خمسة مخططات استيطانية جديدة على أراضيها وسط مواصلته هدم منازل الفلسطينيين بالمدينة وتهجيرهم قسرياً منها في انتهاك واضح للقرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أوضح في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم على موقعه الالكتروني.. أن سلطات الاحتلال وفي محاولة لإحداث تغييرات واسعة في الميزان الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة تسرع وتيرة تنفيذ مخططاتها التهويدية حيث أعلنت خمسة مخططات جديدة لإقامة 3557 وحدة استيطانية في المدينة.

وبين التقرير أن خطورة هذه المخططات تكمن في أنها تتركز جنوب القدس لفصلها عن بيت لحم وفي مركز المدينة لقطع التواصل بين أحيائها حيث تمتد جنوباً بدءاً من بلدة بيت صفافا وصولاً إلى بلدة صور باهر وجبل أبو غنيم لإقامة بؤرة استيطانية جديدة تضم 1465 وحدة استيطانية بهدف الوصل بين مستوطنتين مقامتين على أراضي الفلسطينيين في هذه المناطق.

ولفت التقرير إلى أن الاحتلال سيقيم 2092 وحدة استيطانية جديدة في منطقة التلة الفرنسية في مركز القدس لقطع التواصل بين الأحياء المقدسية وتحديداً في البلدة القديمة وجنوب المدينة ووسطها مع شمالها ما يمهد لإيجاد حاجز استيطاني يغلق جنوب القدس بشكل كامل.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال صعدت في الوقت ذاته من عمليات هدم منازل المقدسيين ومنشآتهم وتجريف أراضيهم والاستيلاء عليها حيث أجبرت عائلتين فلسطينيتين على هدم منزليهما في بلدتي سلوان وصور باهر وأجبرت فلسطينياً على هدم محله التجاري في حي الشيخ جراح فيما هدمت منشأة تجارية في بلدة الزعيم ومنزلين في بلدتي جبل المكبر وسلوان واستولت على 3 دونمات من أراضي الفلسطينيين في حي واد الربابة جنوب المسجد الأقصى.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال هدمت أيضاً أربعة منازل وتسع منشآت زراعية في خربة ابزيق شمال طوباس وأخطرت بهدم ثمانية منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم ومنزلين في خربة أم الريحان في جنين كما قامت بتجريف 250 دونماً من أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر الديك في سلفيت لتوسيع عمليات الاستيطان.

ويواصل المستوطنون اعتداءاتهم على مدن وبلدات الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال حيث اقتحموا سوق القطانين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وأجبروا الفلسطينيين على إغلاق محالهم كما اعتدوا على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في حي تل أرميدة وسط الخليل وفي بلدة يطا جنوبها واقتحموا قرية برقة والمنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس وقطعوا أكثر من مرة الطريق الواصل بين نابلس وجنين.

وحسب التقرير فإن مستوطنين جرفوا مساحات من أراضي الفلسطينيين في منطقة الشعف ببلدة الخضر في بيت لحم لشق طريق استيطاني واستولوا على مساحات من أراضي الفلسطينيين في منطقة المعرجات شمال أريحا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة كما اعتدوا على أراضي الفلسطينيين الزراعية في بلدة كفر الديك في سلفيت وسرقوا 80 غرسة زيتون فيما أجبروا رعاة الأغنام على ترك أراضيهم شمال خربة السمرا في الأغوار الشمالية.