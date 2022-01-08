الجيش يطرد رتلاً عسكرياً للاحتلال الأمريكي من قبور الغراجنة بريف الحسكة

اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وأجبره على مغادرة المنطقة

وذكرت مصادر محلية أن رتلاً من 4 آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي حاول دخول قرية قبور الغراجنة شمال بلدة تل تمر فاعترضه حاجز للجيش وأجبره على التراجع ومغادرة المنطقة.

واعترض الجيش في الـ 28 من الشهر الفائت رتلاً من 5 آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي عند قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالي وأجبره على مغادرة المنطقة.