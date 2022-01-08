بريطانى يفاجئ زوجته بقلعة أثرية

“نحن بحاجة للتكلم مع بعض” تلك الجملة التي تثير الشعور بالقلق والتوتر عند المرأة وتشير إلى رغبة الزوج في مناقشة مشكلة ما مع زوجته، وهذا ما شعرت به جود إدجيل البالغة من العمر 56 عاماً، عندما أخبرها زوجها برغبته في التحدث معها، فافترضت أنه سوف يتحدث عن الانفصال، مما جعلها تشعر بالقلق عند ذهابها إليه في نزهة على الشاطئ، ولكن فاجأها تيرى زوجها بأنه اشترى لها القلعة التي كانت تحلم بالعيش فيها بمبلغ 775 ألف جنيه إسترليني.

وكان الزوجان يبحثان عن منزل لقضاء العطلات في إسبانيا، وعندما صادفا قلعة بنلين التي أنشئت منذ 200 عام، وتقع بالقرب من كاوبريدج، فيل أوف جلامورجان، وقررا التجول بداخلها، وأثارت إعجاب جود، التي تعيش في جنوب ويلز، الأمر الذي لفت انتباه زوجها فقرر أن يشتريها لزوجته، التي قالت :”لم أصدق، لذلك قمت بفحص موقع القلعة والتأكد من بيعها، ولكنها كانت بحاجة إلى تجديد”.

شكل زوجها فريقاً متميزاً من العمال، بما في ذلك مدير موقع، ومهندس صيانة متخصص، وعالم آثار، ومتخصصون في التراث، ومهندس، للعمل على تجديد القلعة، وقالت جود : “لم أمضِ أبداً الكثير من الليالي بلا نوم في حياتي، وكنت أشعر بالإرهاق التام”.

وأشارت الزوجة البريطانية إلى أن تجديد القلعة سوف يستغرق ثلاث سنوات، لذلك يأمل الزوجان أن ينتقلان للعيش بها في حلول عام 2024. والجديد بالذكر أن القلعة أنشئت عام 1790 للسيدة باربرا فيرنون ثم تُركتها لصديقتها الآنسة إميليا جوينيت .