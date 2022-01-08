تدشين هاتف نبع الصخر ومقسم مسحرة هذا العام

القنيطرة – محمد غالب حسين

دشّن وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب مركز هاتف نبع الصخر بعد إعادة تأهيله بتكلفة ( ٤٥٠ ) مليون ليرة سورية .

وأكد الوزير أن الوزارة بصدد إعادة تأهيل جميع المراكز الهاتفية التي تعرضت للتخريب والسرقة والعبث والنهب من قبل العصابات الإرهابية المسلحة ؛ علماً أنه في العام الماضي تمّ استثمار مقسمي بئر عجم وجباتا الخشب بعد إعادة تأهيلهما ؛ وتأمين الخدمة الهاتفية وبوابات الانترنيت للمشتركين .

وقال الخطيب : في هذا العام ستتم إعادة تأهيل مقسم مسحرة ؛ وبذلك تكون محافظة القنيطرة قد أعادت استثمار أغلب مراكزها الهاتفية .

وتحدّث محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل عن الجهود الكبيرة المبذولة التي أثمرت بإعادة تأهيل ثلاثة مراكز هاتفية ؛ واستثمارها ؛ وتقديم خدمة الاتصالات والانترنيت للمشتركين بأغلب قرى المحافظة ؛ متمنياً دعم زارة الاتصالات لفرع القنيطرة لتأهيل البقية الباقية من المقاسم الهاتفية .

مدير فرع الاتصالات بمحافظة القنيطرة المهندس عدنان بكر بين أن سعة مركز هاتف نبع الصخر تبلغ /١٨٤٠ / رقماً هاتفياً ؛ ويٌخَدِّم قرى : نبع الصخر والمربعات والمنيطحات والمنبطح وكمونية ومجدولية ؛ مضيفاً أن أعمال إعادة التأهيل تضمّنت مدّ كبل ضوئي من المخدّم الرئيسي بمدينة البعث إلى المقسم بقرية نبع الصخر ؛ وتركيب الشبكة الرئيسية والشبكات الفرعية ونصب برج للاتصالات بارتفاع أربعين متراً ، وترميم أبنية المقسم ؛ وتقديم التجهيزات الفنية الهاتفية والكهربائية والميكانيكية والحواسب للمقسم ؛ وبناء منصة حزمة عريضة؛ تتسع ( ٣٨٤ ) بوابة انترنيت ؛ إضافة للآثاث المكتبي وجميع مستلزمات التشغيل والاستثمار .

يُشار أن هناك مقسمي قصيبة وصيدا مازالا خارج الخدمة بسبب سرقة العصابات الإرهابية المسلحة لتجهيزات المقسمين ؛ والعبث بالشبكات الهاتفية لهما . ويسعى فرع الاتصالات بمحافظة القنيطرة للحظهما بخطة الوزارة ؛ لإعادة تأهيلهما من جديد .

وقام الفرع خلال العام الماضي بتركيب ( ٢١٧٥ ) خطاً أرضياً ؛ وهي جميع الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يستطيعون الحصول على رقم هاتفي دون دور أو تقنين وخلال يوم واحد .

كما تمّ أيضاً تزويد ( ١٥٥٢ ) مشتركاً بخدمة الانترنيت التي أصبحت متاحة ومتوفرة بأغلب مقاسم المحافظة .