دوريات أوروبية.. الريال في مهمة صعبة أمام فالنسيا والإنتر يستقبل لاتسيو

أسبوع جديد من الدوريات الأوروبية تبدأ منافساته هذا اليوم، حيث تخوض فرق الدوري الإسباني جولته العشرين، ويواجه فيها ريال مدريد المتصدر نظيره فريق فالنسيا في قمة هذه الجولة، ويستضيف المباراة ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل الريال الذي يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة والابتعاد بصدارة الترتيب بعد نكسته المفاجئة في الجولة الماضية أمام خيتافي بهدف نظيف، أما فالنسيا صاحب المركز التاسع والذي يقدم موسماً متذبذباً رغم انتصاراته الأخيرة، فقد استطاع الفوز في أربع من آخر خمس مواجهات خاضها في كل المنافسات لكنه خسر في آخر مباراة له أمام إسبانيول لحساب الجولة الماضية بهدفين لهدف.

وفي لقاء مثير آخر، يرحل أتلتيكو مدريد لملاقاة فياريال في مهمة يمنع فيها خسارة أي نقطة إذا ما أرادت كتيبة سيميوني البقاء ضمن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، فبعد بداية قوية هذا الموسم تراجع أداء الأتلتي بشكل غير مبرر، فهو الآن في المركز الرابع برصيد 32 نقطة وبفارق 14 نقطة عن المتصدر، فقدخسر ثلاثة مواجهات في آخر خمس لعبها.

إيطالياً، للجولة الثانية على التوالي يعيش محبو الكرة الإيطالية على أعصابهم أمام لقاءات قمة في الإثارة والنديّة، حيث يلتقي يوفنتوس بروما ولاتسيو بإنتر في قمتي الجولة الواحدة والعشرين من الكالتشيو.

وبعد تعادل اليوفي أمام نابولي يتطلع نادي السيدة العجوز لحصد نقاط المباراة والمضي قدماً نحو العودة إلى المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، فيما لم يستطع فريق العاصمة العثور على هوية واضحة له مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي عوّل عليه ذئاب العاصمة كثيراً بأن يستطيع إعادتهم إلى منصات التتويج.

أما الإنتر المتصدر فلن يجد صعوبة بلغة الأرقام في تخطي منافسه لاتسيو، لكن عالم كرة القدم مليء بالمفاجآت.

الجدول الكامل

الدوري الإيطالي الجولة (21)

مباريات الغد: إمبولي – ساسوولو، فينيتسيا – ميلان، 1.30 ظهراً، كالياري – بولونيا، تورينو – فيورنتينا، 3.30 عصراً، نابولي – سامبدوريا، أودينيزي – أتالانتا، 5.30 مساءً، جنوى – سبيزيا، روما – يوفنتوس، 7.30 مساءً، هيلاس – ساليرنيتانا، إنتر – لاتسيو، 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني الجولة (20)

مباريات اليوم: ليفانتي – مايوركا 3 عصراً، ريال سوسيداد – سيلتا فيغو 5.15 مساءً، غرناطة – برشلونة 7.30 مساءً، ريال مدريد – فالنسيا 10 مساءً.

مباريات الغد: رايو فاييكانو – ريال بيتيس 5.15 مساءً، إشبيلية – خيتافي، ديبورتيفو ألافيس – أتلتيك بلباو، أوساسونا – قادش، 7.30 مساءً، فياريال – أتلتيكو مدريد 10 مساءً.

مباريات الاثنين: إسبانيول – إلتشي 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– منذ عام 2010 فاز لاتسيو على إنتر في 9 مناسبات وخسر مثلها وجاء التعادل في 3 مناسبات، أفضل نتيجة للاتسيو ضد إنتر هي 3-1 في الكالتشيو عام 2010، بينما أفضل نتيجة لإنتر على لاتسيو فهي 4-1 في الدوري أيضاً عام 2014.

– يعتبر يوفنتوس الفريق الأكثر فوزاً على روما في بطولة الدوري الإيطالي برصيد 79 انتصاراً حتى الآن، في حين تمكن فريق الذئاب من الفوز في 39 مناسبة، والتعادل 48 مرة.

– التقى ريال مدريد وفالنسيا في 171 مباراة، فاز الميرنغي في 88 مناسبة، فيما فاز فالنسيا فى 46 مباراة، وخيم التعادل على نتيجة 37 مواجهة.

– أحرز لاعبو ريال مدريد 317 هدفاً في شباك فالنسيا، بينما سجل الخفافيش 213 هدفاً في مرمى الملكي.

– تواجه اتلتيكو مدريد وفياريال 39 مرة في الدوري الإسباني، فاز الأتلتي في 14 مباراة بينما خسر 13 مباراة، وجاء التعادل في 12 مناسبة.