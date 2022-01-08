زاخاروفا رداً على مزحة بلينكن حول كازاخستان: إذا دخل الأميركيون إلى بيتك لن تبقى على قيد الحياة

قالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إنّ “وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن مازح اليوم بطريقته الفظّة المعتادة بشأن الأحداث المأسوية في كازاخستان”.

وأشارت إلى أنّ بلينكن علّق خلال مؤتمر صحافيّ على “الاستجابة القانونية من قبل منظمة معاهدة الأمن الجماعيّ لنداء حكومة كازاخستان لمساعدتها في ضمان الأمن” في البلاد، حيث صرّح قائلاً: “هناك درس من التاريخ: إذا دخل الروس إلى بيتك، فسيصعب إجبارهم على المغادرة”.

وعلقّت زاخاروفا بأن على “بلينكن أن يعرف أنه إذا دخل الأميركيون إلى بيتك فسيصعب عليك البقاء على قيد الحياة وعدم التعرّض للسرقة أو الاغتصابْ”.