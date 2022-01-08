نتيجة وحشية اعتداءات المحتل التركي ..حركة نزوح جديدة من ناحية أبو راسين 

بينت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة وجود حركة نزوح كبيرة للأهالي خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بالمدفعية على القرى والبلدات الآمنة في ناحية أبو راسين.

وذكر مدير الشؤون إبراهيم خلف أن العدوان التركي العنيف ليلة أمس أدى إلى تدمير العديد من منازل المواطنين في بلدة أبو راسين شمال الحسكة بشكل كامل أو جزئي ولا سيما في الحي الغربي والمتوسط إضافة إلى قرى ربيعات ودادا عبد في ريف تل تمر الشمالي ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة للأهالي باتجاه المناطق والقرى الآمنة مشيراً إلى أن المديرية أرسلت صباح اليوم فريق رصد لواقع الأسر النازحة للعمل على توفير احتياجاتها ومساعدتها.

وبين خلف أن أعداد الأسر النازحة سابقاً نتيجة الاعتداءات بلغت 1500 أسرة موزعة ما بين المجتمع المضيف ومراكز الإيواء المؤقت تم رصدها باستجابة عاجلة وتوزيع المساعدات المختلفة عليها والتي شملت السلات الغذائية والصحية والنظافة العامة والبطانيات والألبسة الشتوية والأضواء إضافة إلى الرعاية الصحية وذلك بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري وعدد من المنظمات الدولية الإنسانية والجمعيات الخيرية.

وأشار خلف إلى أن تقديم المساعدات للأسر النازحة مستمر إضافة إلى تشميل المجتمع المحلي المضيف بالمساعدات والذي يتضمن 2000 أسرة تستضيف عوائل نازحة من ريف تل تمر الشمالي نتيجة الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته والمتواصلة منذ ما يقارب العشرين يوماً.