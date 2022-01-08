5.9 مليارات قروض زراعية بالسويداء

السويداء _ رفعت الديك

بلغت قيمة القروض التي منحها المصرف الزراعي في السويداء العام الماضي 5 مليارات و900 مليون لغايات زراعية متعددة

وبين مدير المصرف الزراعي في السويداء المهندس نسيم أن وتيرة الإقراض زادت عن العام 2020 وشملت مختلف الغايات الزراعية وبمدد سداد مختلفة وتركز قسم كبير منها على شراء الجرارات والعزاقات وتأسيس مزارع الأبقار، لافتاً إلى أن المصرف مستمر بتمويل احتياجات زراعات القمح من الأسمدة بنسبة 50 بالمئة من الاحتياج للأسمدة الآزوتية وكامل الاحتياج للأسمدة الفوسفاتية كما يقوم المصرف ببيع سماد السوبر فوسفات والاسمدة البوتاسية للمزارعين لزوم الأشجار المثمرة وفق جدول الاحتياج الفعلي المعمول فيه لدى المصرف والتنظيم الزراعي الصادر عن مديرية الزراعة وبسعر مليون و177 ألف ليرة للطن الواحد مؤكدا أن الأسمدة متوفرة نقدا وقرضا.

يشار ان المصرف الزراعي يقوم بمنح المزارعين قروض قصيرة الأجل لشراء البذار وباقي الغابات التي تخدم مربي الاغنام والابقار والدواجن كما يمنح قروض متوسطة وطويلة الاجل كشراء الجرارات والعزاقات وبناء الحظائر وقروض الطاقة الشمسية حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة حتى تاريخة ٤ مليار و٣٠٠ مليون ليرة سورية.