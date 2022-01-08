750 منشأة بالعمل و210 قيد العودة في الشيخ نجار

حلب – معن الغادري

بين المهندس حازم عجان المدير العام للمدينة الصناعية في الشيخ نجار أن العمل مستمر وبوتيرة عالية لإنجاز كافة المشاريع الخدمية الموضوعة ضمن الخطة وتقديم التسهيلات وكل الدعم الممكن للصناعيين لإنجاز مشاريعهم وتحسين ظروف انتاجهم ، مشيراً إلى أن عدد المنشآت التي عادت إلى الإنتاج بلغ 750 منشأة إضافة إلى 210 منشآت ما زالت قيد التجهيز ، مضيفاً أنه تم انفاق 2.37 مليار ليرة سورية على أعمال البنى التحتية خلال العام الماضي، كما بلغ عدد المقاسم المخصصة للصناعيين 257 مقسماً و 283 مقسماً تم تسليمها للصناعيين، في حين بلغ عدد رخص البناء الممنوحة 276 رخصة.

بدوره أوضح مدير الصناعة في المدينة الصناعية المهندس أسامة الحجي أنه تم منح 91 سجلاً صناعياً خلال العام الماضي وفق القانون 21 لعام 1958 تؤمن 507 فرصة عمل.

وكان محافظ حلب خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المدينة الصناعية الدوري أشار إلى إمكانية تخصيص مواقع ضمن المدينة الصناعية لإقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر ، داعياً إلى تسريع العمل وايجاد الحلول المناسبة لتغذية المدينة بالمياه الصناعية خلال فترة صيانة قنوات الري التي يتم من خلالها استجرار 1 متر مكعب من مياه نهر الفرات.

وفي السياق قرر مجلس إدارة المدينة خلال اجتماعه تسوية أوضاع عدد من المخالفات القابلة للحسم بفرض غرامات مالية مضاعفة ضمن سعر المتر المربع التقديري الحالي ( وقت التسوية )وإعطائهم مهلة ثلاثة أشهر.