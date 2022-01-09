الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون قصف قرى أبو راسين وسط موجة نزوح كبيرة للأهالي

الحسكة – إسماعيل مطر

واصل الاحتلال التركي ومرتزقته اعتداءاته الهمجية على قرى أبو راسين بريف رأس العين شمال مدينة الحسكة من خلال القصف المستمر بقذائف المدفعية والصاروخية على هذه القرى مما تسبب بموجة نزوح كبيرة للمواطنين.

وأشارت مصادر أهلية بأن الاحتلال التركي ومرتزقته كثف من اعتداءاته بعد منتصف اليوم مما أجبر الأهالي في قرى الشنان وام الكييف والدردارة وتل جمعة في ريف تل تمر مما أدى إلى حركة نزوح للاهالي تاركين ورائهم ممتلكاتهم وارزاقهم من المواشي لعصابات الاحتلال التركي.

في هذا الأثناء، يواصل متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيصال المساعدات الإغاثية لسكان القرى المتضررة من هذا العدوان في بلدة أبو راسين و الريف الشمالي في محافظة الحسكة،

وذكر علي منصور رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر العربي السوري للبعث بأن التوزيع شملت العائلات التي نزحت إلى قرية شور من قرى الأسدية وحرملة شرقية ودادا عبدال ومطمورة وحرملة جنوبي و تضمنت المساعدات سلة غذائية و سلة أدوات مطبخ و بطانيات شاحن طاقة شمسية سطل ماء

وأكد منصور بأن عمليات التوزيع ما تزال مستمرة حتى الوصول إلى كافة الأسر المتضررة في المنطقة بهدف التخفيف من معاناتها.

في الأثناء، استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء اشتباكات اندلعت فيما بين مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية أن اقتتالاً بالأسلحة الرشاشة حدث فيما بين الإرهابيين المدعومين من قوات الاحتلال التركي التابعين لما يسمى (لواء الوقاص) وسط مدينة مارع بالريف الشمالي أسفر عن استشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وتشهد المناطق التي يحتلها إرهابيون تابعون للاحتلال التركي اقتتالاً متكرراً فيما بين هؤلاء الإرهابيين على المسروقات وتقاسم النفوذ في المناطق التي يحتلونها بريف حلب الشمالي.