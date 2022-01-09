زاخاروفا: وفدنا إلى المفاوضات مع واشنطن يحمل أفكاراً عملية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية في جنيف يحمل معه أفكاراً عملية بخصوص هذه الضمانات.

وقالت زاخاروفا في تصريحات نقلها موقع روسيا اليوم: وصل دبلوماسيو وعسكريو روسيا إلى جنيف، ومن المخطط أن يُجروا مساء اليوم الجولة الأولى من المفاوضات مع الأمريكيين على نطاق ضيق حول القضايا الأمنية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن هذا العمل سيستمر غداً بشكل موسّع، وبالتالي سيُكرَّس يوما الـ9 والـ10 من كانون الثاني الحالي للمفاوضات بشكل أكثر عمقاً.

وتطلب موسكو من شركائها الغربيين تقديم ضمانات قانونية ملزمة لتخلّيهم عن فكرة توسّع ناتو شرقاً وضمّ أوكرانيا إلى الحلف وإنشاء قواعد عسكرية في الجمهوريات السوفييتية السابقة.

في سياق متصل، استبعد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن تؤثر التصريحات الصادرة عن ناتو في الموقف الروسي بشأن الضمانات الأمنية في بروكسل.

وقال غروشكو الذي يترأس الوفد الروسي إلى محادثات مجلس روسيا و”ناتو” في بروكسل الثلاثاء القادم: إن التصريحات الصادرة عن الأمين العام لحلف “ناتو” ينس ستولتنبرغ عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول الحلف “لا تحمل أي جديد ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال في قرار روسيا حول التفاوض بشأن الضمانات الأمنية في بروكسل”.

بدوره اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن التصريحات الصادرة عن واشنطن وكذلك حلف شمال الأطلسي قبيل انطلاق المحادثات معهما تثير الاستياء.

وقال ريابكوف: إن توقعات بلاده بشأن المحادثات الروسية الأمريكية واقعية، وموسكو ليست متفائلة بعد سماع تصريحات واشنطن وبروكسل الأخيرة.

ومن المقرر أن تجري روسيا وحلف شمال الأطلسي محادثات يوم الـ12 من كانون الثاني في بروكسل، إضافة إلى المباحثات الروسية الأمريكية حول قضية الضمانات الأمنية والأمن الاستراتيجي في جنيف يوم غدٍ.

وكانت وزارة الخارجية الروسية وزعت في السابع عشر من الشهر الماضي مسوّدتي وثيقتين روسيتين بشأن ضمانات أمنية قانونية طلبتها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حول دورهما في أوروبا.