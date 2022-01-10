إعادة تأهيل وتوسيع الشبكة الكهربائية في درعا

درعا- دعاء الرفاعي

تواصل شركة كهرباء درعا العمل على تحسين واقع التيار الكهربائي في أحياء المدينة من خلال إزالة آثار الحرب الإرهابية عن المحافظة وتركيب المحولات وصيانة وتأهيل الشبكات الكهربائية المتضررة لضمان وصول التيار الكهربائي لكل المناطق.

وبيّن المهندس منير القاسم معاون مدير شركة كهرباء درعا أنه تمّ إجراء صيانة لخليتي سجنا والسبيل وإصلاح الأعطال بسبب الأحمال الزائدة وتوسيع محولات واستبدال شبكات من مقاطع صغيرة إلى مقاطع أكبر لقدرتها على استيعاب زيادة الأحمال التي تحدث على الشبكة شتاء، إضافة إلى تنفيذ محولات جديدة في عدة مناطق حسب الحاجة والخطة الموضوعة للعام الحالي.

وتحدث القاسم عن دور الضابطة العدلية بقمع المخالفات ومكافحة الاستجرار غير المشروع، حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة خلال العام المنصرم 331 ضبطاً، كما استطاعت الشركة تحصيل مبالغ مالية قاربت 199 مليون ليرة من نحو 338 ضبطاً عن الأعوام السابقة تمّ تحصيلها خلال العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال تأهيل الشبكة الكهربائية مستمرة من قبل ورشات الصيانة في شركة كهرباء درعا في كل القرى والبلدات من أجل تحسين الشبكة الكهربائية ومستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث تمّ ‏‎توسيع مركز تحويل الصحفي في قرية خربة غزالة من /200 ك.ف.أ/ إلى /400 ك.ف.أ/ وتمّ تركيب مخرج محولة مع كبل تورسيديه على محولة مدرسة عطا في مدينة بصرى الشام، كما قامت الورشات الفنية بموازنة الأحمال على مركز تحويل ثلجية بمدينة الصنمين، وفي بلدات غصم وانخل وطفس شملت أعمال استبدال وصيانة.