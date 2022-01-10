اعتباراً من العام القادم استقبال طلاب “الهمك” في حماة

حماة- حسان المحمد

نوّه رئيس جامعة حماة الدكتور محمد زياد سلطان بالمرسوم رقم 305 المتضمن إحداث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة لمدى أهميته في إعداد وتخريج كوادر علمية هندسية وتزويدهم بالمهارات اللازمة المتلائمة مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، مشيراً إلى أن إحداث هذه الكلية يخفّف الضغط على الجامعات الأخرى وخاصة قسمي الميكانيك العام والطاقة الكهربائية، كما يخفّف العبء المالي على الأهالي في المحافظات والمناطق القريبة لتدريس أبنائهم في هذه الكلية.

وبيّن سلطان في تصريح خاص لـ”البعث” أنه اعتباراً من العام الدراسي القادم 2022-2023 سيتمّ استقبال الطلاب للدوام بسنة دراسية أولى، والثانية تحويل متماثل، علماً أن هناك بناءً مؤلفاً من ثلاثة طوابق مجهزاً بقاعات تدريسية، فضلاً عن المخابر والورشات ذات العلاقة والمتوفرة في كليات الجامعة والمعاهد والثانويات الصناعية التابعة لمديرية التربية بالإضافة إلى الخطة التدريسية.

ولفت رئيس الجامعة إلى أنه سيتمّ لحظ الاختصاصات غير المتوفرة في المسابقات القادمة لأعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين في ظل وجود العديد من المنشآت الصناعية وشركات القطاع الخاص التي تحتاج إلى الكوادر المؤهلة لسوق العمل.

والجدير بالذكر أن مشروع المقر الجديد لجامعة حماة من أكبر المشاريع الحيوية والاستراتيجية على مستوى المحافظة.