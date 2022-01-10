بحضور الرفيق ساعاتي.. هيئة مكتب الشباب المركزي تعقد اجتماعها الدوري

عقدت هيئة مكتب الشباب المركزي اجتماعها الدوري برئاسة الرفيق الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية للحزب تم استعراض عمل المكتب عبر المنظمات الثلاثة: الإتحاد الرياضي العام، الاتحاد الوطني لطلبة سورية، واتحاد شبيبة الثورة، وعلاقة هذه المنظمات بالوزارات المعنية وهي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية.

وقد عرض الرفاق الوزراء اهم المحطات المستقبلية لعمل وزاراتهم المتقاطع مع المنظمات الثلاث.. كما قدم الرفاق روساء المنظمات عرضا لما تم انحازه بالعام المنصرم.

وبعدها فتح باب النقاش والحوار الصريح والبناء والشفاف بين الرفاق الوزراء والرفاق رؤساء المنظمات والرفاق الحضور.

وتحدث الرفيق ساعاتي عن ضرورة ان يكون العام الجديد عام امل عبر عمل حقيقي للجميع خاصة وان ما تمر به البلاد من حصار وعدوان يجب ان يُقابَل بالعمل والثبات والانتاج في كل المجالات وان الدول التي خاضت الحروب الميدانية قدرها ان تخوض الحروب الاقتصادية ايضا…

حضر الاجتماع د. بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. دارم الطباع وزير التربية.”.