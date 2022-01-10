ريابكوف: واشنطن تعاملت مع مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية بجدية والمفاوضات كانت صعبة

اختتمت جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأمريكية في جنيف في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين تركزت على قضية الضمانات الأمنية.

حيث أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة أخذت مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية على محمل الجد. وقال ريابكوف للصحفيين عقب المفاوضات: “كانت المحادثات صعبة وطويلة ومهنية للغاية وعميقة، دون أي محاولات “تجميل” أو التفاف.. وصلنا إلى انطباع أن الجانب الأمريكي أخذ المقترحات الروسية على محمل الجد، وأجرى دراسة معمقة”.

وأضاف “قدمنا للأمريكيين بشكل تفصيلي الجزء الموضوعي من مقترحاتنا، وشرحنا لماذا الحصول على ضمانات قانونية بعدم توسع الناتو ضرورة مطلقة، ولماذا من الضروري بالنسبة لنا الحصول على ضمانات قانونية بأن الاسلحة الضاربة لن يتم نشرها على الحدود الروسية، ولماذا نطرح السؤال حول ضرورة تخلي الناتو عن تطوير أراضي الدول التي انضمت إلى الناتو ما بعد عام 1997”.

وتابع “أوضحنا لزملائنا الأمريكيين أنه ليس ولا يمكن أن يكون لدينا أي خطط أو نوايا “لمهاجمة” أوكرانيا، ويتم تنفيذ جميع إجراءات التدريب القتالي للقوات داخل أراضينا

وكانت بدأت في جنيف اليوم المحادثات الروسية الأمريكية الموسّعة حول ملف الضمانات الأمنية.

وتجري المحادثات بشكل مغلق حيث يترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، بينما يترأس الوفد الأمريكي النائب الأول لوزير الخارجية ويندي شيرمان. ومن المقرر أن يبحث الوفدان الروسي والأمريكي قضية الضمانات الأمنية المتبادلة.

وكانت روسيا نشرت في الـ17 من كانون الأول الماضي مشروعي اتفاقيتين واحدة مع الولايات المتحدة والأخرى مع حلف شمال الأطلسي “ناتو” تشملان بنوداً حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم وتخلّي الحلف عن مواصلة توسّعه شرقاً.

في الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تسعى من خلال محادثاتها الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن الأمن الأوروبي إلى اختبار قدرة واشنطن على اتخاذ قرارات مسؤولة في هذا الوقت العصيب الذي يعيشه الأمن الأوروبي.

من جهة ثانية أعلن الكرملين اليوم أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في أعقاب المحادثات الأمنية في جنيف. وخلال موجز صحفي قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف رداً على سؤال حول احتمال إجراء مثل هذا الاتصال: “في الوقت الحاضر لا توجد أي اتفاقات بهذا الشأن ومن السابق لأوانه تقييم نتائج المحادثات الحالية بين موسكو وواشنطن”.