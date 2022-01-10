وفد إماراتي برئاسة الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد ينوه بتميز معروضات الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي

أعرب وفد إماراتي برئاسة الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن إعجابها بمقتنيات الجناح السوري المشارك بمعرض إكسبو 2020 دبي وتميز معروضاته.

وجال الوفد الإماراتي برئاسة الشيخة مهرة في أقسام الجناح المتنوعة واطلع على المعروضات التي يضمها ومنها نسخة طبق الأصل عن أبجدية أوغاريت وعرض مرئي وسمعي لمقطوعة “أغنية نيكال” التي تعتبر أقدم تدوين موسيقي في التاريخ.

وتوقف الوفد الإماراتي عند عدد من اللوحات الفنية في معرض “أنا السوري” حيث أبدى إعجابه بالمشاركات المتميزة وبفكرة المعرض التي تدعو إلى التفكير في الأنا الفردية والجمعية.

وكان في استقبال الوفد الإماراتي الدكتور غسان عباس المفوض العام للجناح السوري في إكسبو 2020 دبي والمهندس خالد الشمعة مدير الجناح السوري وعدد من أعضاء فريق عمل الجناح.