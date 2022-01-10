42 جريحاً جديداً يستفيدون من قانون تعدد الإصابات

أعلنت وزارة الدفاع تصفية الحقوق المالية المتعلقة بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة لـ 42 من الجرحى العسكريين المسرحين.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم أنه تطبيقاً لقانون تعدد الإصابات رقم 26 لعام 2019 جرت تصفية الحقوق المالية المتعلقة بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين من الخدمة.

وبينت الوزارة تشميل الجرحى ممن تجاوزت نسب العجز لديهم بتطبيق القانون 70 بالمئة وما فوق بكل المزايا المناسبة لعجزهم وفق مصفوفة حقوق جريح الوطن سواء شريحة الـ 70 إلى 79 بالمئة أو 80 إلى 100 بالمئة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على أسماء الجرحى الذين جرت تصفية حقوقهم المالية عبر صفحتها على الفيسبوك.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في بداية تشرين الثاني الماضي عن تشميل 131 جريحاً للذين تجاوزت نسب العجز لديهم بتطبيق قانون تعدد الإصابات لنسبة 70 بالمئة وما فوق بكل المزايا المناسبة لعجزهم وفق مصفوفة حقوق جريح الوطن سواء شريحة الـ 70 إلى 79 بالمئة أو 80 إلى 100 بالمئة.