أربع مليارات ليرة مبيعات المواد المدعومة بالقنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

بلغت مبيعات فرع القنيطرة للشركة السورية للتجارة من المواد المقننة المدعومة والموزعة على البطاقة الذكية 4.2 مليارات ليرة سورية خلال عام 2021 م.

وذكر مدير الفرع فراس مهاوش أن الكميات المقننة والموزعة على البطاقة الذكية من مادة السكر المدعوم حوالي 2 مليون كغ، والأرز حوالي 1,3 مليون كغ، والسكر المباشر 175 ألف كغ، وشاي 400غ 24496 عبوة ، وشاي 600غ 6166 عبوة، وزيت تدخل إيجابي 34521 عبوة، ومياه كبيرة 3787 جعبة؛ مشيراً إلى أن توزيع المقنن التمويني المدعوم خلال الدورة الحالية بلغت نسبة تنفيذه 63 % كما يلي : ( السكرالمقنن 58.19 بالمئة والأرز 55.4 بالمئة والسكر مباشر 52.52 بالمئة والزيت الإيجابي 46.97 بالمئة والمياه لصغيرة 0.07 بالمئة والمياه الكبيرة 18.56 بالمئة )، لافتاً إلى أن صالة البعث المركزية تضمّ جميع أنواع المواد الغذائية والقرطاسية والألبسة والأدوات المنزلية والمنظفات بالإضافة إلى المواد المقننة، مبيناً أنه تم فتح باب التقسيط على السجاد وموكيت السجاد بسقف 500 ألف ليرة سورية وبفائدة 5 بالمئة ولمدة 18 شهراً للعاملين بالدولة ومن دون كفلاء .

يُشار إلى أن فرع السورية للتجارة في القنيطرة يضم 19 صالة على أرض المحافظة وتجمعات أبناء القنيطرة في دمشق وريفها.