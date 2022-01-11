أهالي الشدادي يتظاهرون ضد إرهاب ميليشيا (قسد)

خرج أهالي مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي بمظاهرة احتجاجاً على الممارسات الإرهابية لميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وجرائمها بحق الأهالي في المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن أهالي الشدادي بريف الحسكة خرجوا بمظاهرة صباح اليوم ضد ميليشيا “قسد” نددوا خلالها بممارساتها الإجرامية بحق المواطنين ولا سيما عمليات اختطاف الشبان والقاصرات وزجهم في معسكرات التجنيد القسري للقتال في صفوفها إضافة لمواصلتها نهب وتخريب ممتلكات الأهالي وفرض الأتاوات على تسويق المحاصيل الزراعية.

وبينت المصادر أن الأهالي الذين احتشدوا في ساحة مدينة الشدادي أشعلوا الإطارات وقطعوا بعض الطرق الرئيسة المؤدية إلى المدينة وهتفوا بعبارات تندد بممارسات الميليشيا وارتهانها للاحتلال الأمريكي.

وتشهد مناطق بريفي دير الزور والحسكة مظاهرات شعبية للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” التي امعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشبان واستهداف وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.

في الأثناء، قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجوم بعبوة ناسفة في قرية الطكيحي بريف دير الزور الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية أن هجوماً بعبوة ناسفة نفذته الفصائل الشعبية على سيارة عسكرية تقل مسلحين من ميليشيا “قسد” في قرية الطكيحي بالريف الشمالي.

وبينت المصادر أن الهجوم أسفر عن تدمير السيارة ومقتل وإصابة كل من كان بداخلها.

وتتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك مسلحي ميليشيا “قسد” في منطقة الجزيرة منحى تصاعدياً في الآونة الأخيرة ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير مقرات وآليات لهم