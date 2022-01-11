إصدار مذكرة منع سفر بحق حاكم مصرف لبنان

أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، اليوم الثلاثاء، مذكرة منع سفر بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الملاحق جنائيا من قبل سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ.

وأفادت معلومات صحفية بأن “القاضية عون أصدرت مذكرة منع سفر بحرا و برا وجوا بحق رياض سلامة بناء للشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل”.

وفتح القضاء اللبناني في نيسان تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وفي أب 2021، استجوبت النيابة العامة التمييزية في لبنان سلامة في قضايا بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.

وكان “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” قد نشر في عدة تحقيقات، أن سلامة يملك ثلاث شركات مسجلة في لوكسمبورغ تملك ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول، فيما يملك شقيقه رجا شركة واحدة مسجلة باسمه.

واعتبر سلامة في تصريح سابق أن “هناك حملة ممنهجة ومبرمجة للنيل مني”، وقال إنه سلم رئيس الحكومة تقريرا “يتضمن التدقيق بحساباتي الشخصية والحسابات التي تثار في الإعلام”.

في الأثناء، نفى وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، وجود أزمة خبز وطحين، مشيرا إلى أن الوزارة ستصدر تسعيرة عادلة للخبز تراعي فروقات الدولار.

وشدد سلام على أن “تسعيرة اليوم ستكون منصفة مع الحرص على لقمة عيش المواطن، نعمل على جدول الأسعار والتسعيرة ستصدر بعد الظهر”، مبينا أن “الفوارق ستكون بسيطة ومنصفة وعادلة للحفاظ على لقمة عيش الفقير”.

وأكد أن “مخزون الطحين متوفر، ووقعنا كل طلبات الطحين المستورد التي تكفينا حتى فترة طويلة”.

بدوره، قال نقيب أصحاب الأفران، علي إبراهيم، أن “هناك 50 ألف طن من الطحين تكفي شهرا، وستكون هناك زيادة على سعر ربطة الخبز، وقد يصل سعر الربطة ذات وزن 800 غرام إلى 820 غراما الى 10 آلاف ليرة على الأقل، في الأفران”.

هذا وتهافت المواطنون اللبنانيون على الأفران لشراء الخبز تخوفا من أزمة جديدة، بعد أن تراجعت الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث تخطى الدولار الـ33 ألف ليرة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019.