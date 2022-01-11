تيتا يوضح فحوى تصريحاته التي أغضبت الجمهور الاتحادي

حلب- محمود جنيد

أعلن المكتب الإعلامي لنادي الاتحاد عن ظهور مزمع لمدرب منتخبنا الوطني الأول بكرة القدم تيتا فاليريو اليوم من خلال فيديو مسجل خاص يشرح فيه بشكل موسع ودقيق فحوى تصريحاته الأخيرة ضمن المؤتمر الصحفي لإشهار توقيع عقده مع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، حول لاعبي الاتحاد، والمفاضلة بين حارسي المنتخب إبراهيم عالمة، وخالد حجي عثمان.

وأثارت تصريحات تيتا التي قال فيها: “كنت مدرباً لفريق الاتحاد منذ 10 سنوات، وقد لعبت ضد هذا الفريق خلال معسكر المنتخب في حلب، المقارنة تبدو صعبة، هناك شيء عالق في ذهني خلال المرحلة الماضية التي كنت فيها مدرباً معهم، وقد شاهدت الفريق الحالي أول أمس، ولا يمكن لأي لاعب من الحاليين أن يحظى بفرصة اللعب معي قبل 10 سنوات، باستثناء محمد ريحانية، وهذا الواقع، وأعتذر لصراحتي”، كما فضّل فيها عالمة على حجي عثمان فنياً، لغطاً وجدلاً واسعين في الشارع الرياضي الحلبي عامة، والاتحادي خاصة، لينقلب الجمهور عليه بعد دعمه وهتافه له في ملعب الحمدانية قبل وبعد مباراة المنتخب الودية التحضيرية التي اختتم بها معسكره التدريبي بحلب.

هناك من اعتبر كلام تيتا موجّهاً بخصوص تفضيل عالمة على حجي عثمان، وأكد آخرون أن نادي الاتحاد الذي خذله المدرب الروماني بتصريحاته الفظة التي استنفرت سخط الجمهور وهجومه اللاذع عليه، هو من صنع اسمه من خلال بطولة كأس الاتحاد الآسيوية التي حقق لقبها مع الفريق عام 2010، وطالبه الجميع بالاعتذار العلني.