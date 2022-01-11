مستوطنون إسرائيليون يجرّفون الجهة الجنوبية من الحرم الإبراهيمي ويقتحمون بلدة عورتا في الضفة

في إطار مخطط ممنهج للاستيلاء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة، تواصل قطعان المستوطنين الاعتداء على هذه المقدسات وتدنيسها في محاولة لفرض الاستسلام على الفلسطينيين وإجبارهم على ترك منازلهم والتخلي عن مقدساتهم.

وفي السياق، جرّف مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجهة الجنوبية الشرقية من ساحات الحرم الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية.

وأوضح مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو اسنينة، أن مجموعات من المستوطنين وقوات الاحتلال قاموا بأعمال حفر وتجريف في الجهة الجنوبية الشرقية من ساحات الحرم بهدف توسيع الاستيطان وتنفيذ مخطط تهويدي لإقامة مصعد للمستوطنين.

بدوره قال مدير أوقاف الخليل الشيخ جمال أبو عرام: إن ما يقوم به الاحتلال من حفريات وتخريب متعمّد بمحاذاة منطقة “صور القلعة” ما هو إلا بداية لعمليات حفر وتدمير ستطول مساحات كبيرة من الحرم الإبراهيمي، ضارباً عرض الحائط بكل المواثيق والقرارات الدولية التي تدعو إلى المحافظة عليه وحماية هذا التراث الحضاري.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت في شهر آب الماضي عن مخطط تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه يشمل إقامة مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

يشار إلى أن الخليل تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي عام 2017 وعلى قائمة التراث العالمي تحت الخطر في العام نفسه بسبب المخاطر التي تتعرّض لها البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي نتيجة ممارسات الاحتلال التهويدية والانتهاكات المتكررة التي تهدف إلى طمس هويتها العربية.

بالتزامن، جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

كذلك اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين بلدة عورتا جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين تمهيداً لاقتحام المستوطنين والقيام بجولات استفزازية.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

وفي الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 10 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت باب العمود في البلدة القديمة من القدس المحتلة وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى والحي الجنوبي من طولكرم وقرية بير الباشا جنوب جنين وبلدة بيت ساحور ومخيم الدهيشة في بيت لحم وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 10 منهم.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الفلسطينيين غرب بيت لحم وجرّفت مساحات منها واقتلعت عشرات الأشجار وهدمت منزلاً.

وذكر مصدر إعلامي أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة القصير والخمار في بلدة بتير بعدد من الجرافات وجرّفت أراضي زراعية تقدّر مساحتها بنحو 40 دونماً وهدمت جدراناً استنادية وخزاناً للمياه، كما اقتلعت عشرات أشجار الزيتون واللوزيات.

كذلك هدمت قوات الاحتلال منزلاً في منطقة المخرور في بيت جالا غرب بيت لحم.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 20 فلسطينياً من قرية الأطرش بمنطقة النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بينهم 3 نساء.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ونفذت حملة اعتقالات في محاولة لردعهم عن التصدي لتجريف أراضيهم تمهيداً للاستيلاء عليها.

وكانت قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم خيمة احتجاج نصبها أهالي قرية الأطرش ومنعتهم من دخول أراضيهم التي تواجه مخططاً للاستيلاء عليها.

وفي قطاع غزة المحاصر، جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على المزارعين الفلسطينيين والصيادين هناك، حيث أطلقت الرصاص الحي باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، بينما استهدفت بحرية الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.