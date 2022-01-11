مطالبات مرحلة من عام إلى عام في مؤتمر “نقابة البناء بحماة”

حماة- حسان المحمد

لا تختلف المؤتمرات العمالية في كل عام عن بعضها لجهة تكرار ذات المطالب والطروحات، وترحيلها من مؤتمر إلى آخر، إذ عادت معظم المطالب في مؤتمر نقابة البناء والاسمنت والبورسلان والاترنيت بحماة والتي ركزت على تثبيت العقود السنوية، أو الحفاظ على ترفيعات الراتب في حال تم التثبيت عن طريق المسابقة المركزية، ورفع قيمة الإحالات الطبية بما يتناسب مع الواقع الحالي، وإصدار قوانين تلزم المشافي الخاصة بقبول الإحالات، وتطوير معمل البورسلان لإنتاج السيراميك، وزيادة قيمة الوجبة الغذائية، بالإضافة إلى تشميل عمال الشركة العامة للطرق والجسور بالأعمال الشاقة والخطرة، ورفع قيمة تعويض طبيعة العمر للعاملين في مركز التدريب المهني أسوة بطبيعة عمل المعلمين في وزارة التربية، وزيادة تعويض طبيعة المخاطر لعمال الاسمنت نتيجة لخطورة العمل وكثرة الإصابات.

وأكد المجتمعون على ضرورة منح العمال درجة ترفيعة استثنائية لمن أمضى ترفيعتين ولم يستفد من أية علاوة على الراتب، ومنح العاملين من حملة شهادة المعاهد المتوسطة والثانويات الصناعية تعويض طبيعة الاختصاص، مطالبين بالعمل على تعديل القانون للسماح لأصحاب المهن بتسجيل سيارة مهنية أسوة بالسيارات الزراعية، وإلزام أصحاب تعهدات البناء بالتأمين على عمال البناء أثناء إنجاز أعمال البناء، والعمل على إصدار قوانين لإعطاء الوحدات الإدارية حق بيع أملاك الدولة، الشيوع لتصبح أملاكاً خاصة، ليتمكن المواطن من الترخيص للبناء.

رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والسدود خلف حنوش لم يكن في وسعه إلا الاعتراف بأحقية تلك المطالب، وسيتم إعداد مذكرة بها بهدف معالجتها، علماً أن كافة القضايا والمطالب التي تخص المستوى المعيشي، وموضوع اللباس العمالي، والطبابة للمتقاعدين، وتعويض الاختصاص، متابعة من قبل الاتحاد المهني، وعلى طاولة الاتحاد العام، والعمل جار مع الحكومة، وفق كلامه.