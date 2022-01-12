استقالات عدة في اتحاد الطاولة.. والمكتب التنفيذي يتريث!!

يبدو أن المشاكل الإدارية ستبقى ملازمة لرياضتنا التي لا تلبث تخرج من مشكلة حتى تدخل بأخرى، فبعد اتحاد القدم، ومن ثم اتحاد اليد، واتحاد الرياضات الخاصة، ها هي المشاكل تصل لاتحاد كرة الطاولة الذي ينتظر أن يتم حل مشاكله قريباً، حيث علمت “البعث” أن المكتب التنفيذي دعا أعضاء الاتحاد للاجتماع اليوم لمعرفة الأسباب التي جعلت خمسة من أعضائه يقدمون استقالاتهم، وهم: سوسن مصطفى، زينة قصقص، جمال ريشة، راني صافي، مصطفى الولي، على أمل أن يتم الوصول لحل توافقي ببن الأعضاء ورئيس الاتحاد، إلا أن المعطيات تشير إلى إصرار الأعضاء على تقديم الاستقالة، وعدم حضورهم اجتماع اليوم، وحجتهم تفرد رئيس اتحاد اللعبة بالقرارات لوحده دون استشارة أحد من أعضاء الاتحاد.

القصة تتلخص بأن رئيس الاتحاد يريد أن يستأثر بكافة المناصب خارج سورية، لاغياً دور بقية أعضاء الاتحاد، فقد سبق أن انتخب بمجلس اتحاد غرب آسيا والاتحاد الآسيوي، واليوم يريد ترشيح نفسه للاتحاد العربي، كما أن الأمر لم يتوقف عند الأعضاء الخمسة (المستقيلين)، بل تقدم الكثير من أعضاء اللجان في الاتحاد باستقالاتهم: (لجنة المدربين وغيرها)، بسبب تفرد رئيس الاتحاد بالقرارات لوحده، وبات همه فقط تسلّم المناصب، و”البروظة” الإعلامية.

هذا غيض من فيض عما يجري في أروقة اتحاد كرة الطاولة، وهنا لابد من تذكير القيادة الرياضية بأن القوانين والأنظمة تشير إلى أنه في حال قدم نصف أعضاء اي اتحاد (+1)، يتم حل الاتحاد وتشكيل اتحاد جديد، مثلما حدث مع بعض الاتحادات: (الكيك بوكسينغ وغيره).

عماد درويش