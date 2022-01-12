الرئيس الأسد يستقبل قاسمي مؤكداً على إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة الاستراتيجية لسورية وإيران

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم رستم قاسمي وزير الطرق وبناء المدن رئيس اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة من الجانب الإيراني والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين سورية وإيران وخاصةً على الصعيد الاقتصادي حيث أكد الرئيس الأسد أهمية إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة الاستراتيجية المشتركة لسورية وإيران وتربط بين قطاع الأعمال في كلا البلدين.

كما تناول الحديث سبل توسيع مجالات العمل الثنائي في القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمارات المشتركة بهدف إعطاء دفعة جديدة للروابط التجارية والاقتصادية.

وجدد الوزير قاسمي التأكيد على الموقف الثابت لبلاده في دعم صمود الشعب السوري في وجه الحرب الإرهابية التي يتعرض لها وحرصها على توسيع التعاون بين البلدين في كل المجالات التي تخدم مصالح الشعبين الصديقين.