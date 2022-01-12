الوفد الحكومي في سوق الهال بطرطوس.. وغداً يبدأ نقل الحمضيات بالكامل

طرطوس- محمد محمود- لؤي تفاحة

ضمن جولة الوفد الحكومي برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء لمحافظتي اللاذقية وطرطوس، لمتابعة تسويق محصول الحمضيات، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأسد بتتبع واقع تسويق المحصول، تفقد الوفد الحكومي واقع سوق الهال في المحافظة.

وخلال الجولة أكد المهندس عرنوس على عمل الحكومة لاستجرار كامل محصول الحمضيات من الفلاحين، وتسويقه للأسواق المحلية في كافة المحافظات السورية بالأسعار المناسبة. وتابع: تمّ اللقاء مع كل المعنيين في المحافظة برفقة محافظ طرطوس لاتخاذ إجراءات فورية سيلمسها المزارع اعتباراً من يوم غد بتأثيرات إيجابية، حيث ستقوم السورية للتجارة بنقل القسم الأكبر من الحمضيات لكافة المحافظات السورية، وستتحمّل الحكومة كافة تكاليف النقل، وبالتالي نكون قد سهلنا توريد كل الكميات المسوقة، مبيناً تعهد كل الجهات التي تستجر مادة الحمضيات على زيادة استجرار الكميات من قبلها وتحسين توضيبها وفرزها لنجاح التسويق.

وأضاف رئيس الحكومة أنه تمّ الاطلاع على واقع تسويق الحمضيات في سوق الهال، مبيناً أن هناك أسعاراً مقبولة تصل إلى ٩٠٠ ليرة وهي مناسبة للمزارع، وبالتالي فزيادة كميات التسويق ستحافظ على هذه الأسعار ولن تنخفض بحيث يأخذ الفلاح قيمة جهده وتعبه.

ورداً على سؤال الإعلاميين عن فتح باب التصدير، أشار عرنوس إلى وجود أسواق خارجية، ولكن يجب التعويل على الأسواق الداخلية.

من جهته بيّن المهندس عمرو سالم وزير التجارة الداخلية أن توافد سيارات السورية للتجارة إلى طرطوس سيبدأ اعتباراً من يوم غد لنقل كميات الحمضيات في المحافظة، ولن يكون هناك تصنيفات، فقط أول وثانٍ، لكن سيتمّ أخذ كل المحصول “دوغما” بسعر جيد ٤٠٠ ليرة الحدّ الأدنى، ونحن نقوم بفرزه للعصير أو الأكل، حيث ستستمر السورية للتجارة بقيادة عملية التسويق بعد أن دعمت بعدد إضافي من السيارات من مؤسّسة الإنشاءات وغيرها، وبيّن الوزير أن التصريف الأكبر سيكون من نصيب مؤسسات الدولة (الجيش العربي السوري، المشافي، الداخلية).

في حين بيّن محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أهمية هذه اللفتة الكريمة من السيد الرئيس واهتمامه المباشر بدعم الفلاح في أرضه، وأكد أنه تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات لدعم الفلاحين وتصريف موسم الحمضيات وهذه الإجراءات سترفع عملية التسويق، ولن تكلف الفلاح وسينعكس هذا الأمر عليه إيجاباً في الأيام المقبلة.

الحاج محمد حمود رئيس لجنة سوق الهال في طرطوس أوضح أهمية المباشرة بهذه الإجراءات سريعاً وهذه الجولة المهمّة التي وقفت على واقع الحمضيات في المحافظة، حيث إن ما تمّ تصريفه حتى الآن لم يصل إلى ٢٥% من مجمل إنتاج المحافظة البالغ ٢١٥ ألف طن، فالتدخل السابق للسورية للتجارة كان محدوداً للغاية.

وأثنى مزارعون موجودون في سوق الهال على هذه اللفتة الكريمة من السيد رئيس الجمهورية، مؤكدين أهمية متابعة الفلاح منذ بداية الموسم ودعمه بالأسمدة والمستلزمات الضرورية لنجاح زراعته، ليكون التسويق استكمالاً لواقع أفضل يحصل عليه.