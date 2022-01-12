توكاييف: قوات منظمة الأمن والتعاون في كازاخستان ستبدأ الانسحاب غداً

أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف عن إلغاء حالة الطوارئ في ثلاثة من أقاليم البلاد اعتبارا من يوم غد الخميس، بعد موجة اضطرابات اجتماعية وأعمال عنف وشغب اجتاحت البلاد.

كما أعلن توكايف أثناء اجتماع ترأسه اليوم في مدينة ألما-آتا التي شهدت أعنف الاشتباكات خلال موجة الاضطرابات الأخيرة التي مرت بها البلاد أن عملية انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من بلده ستنطلق يوم غد الخميس.

وأضاف وفقا لبيان صدر عن مكتبه: تنطلق يوم غد الخميس عملية الانسحاب المنظم لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، مبيناً أن الرئيس توكاييف أجرى محادثات مع رؤساء الدول المعنية بهذا الشأن مقدما الشكر لقوات حفظ السلام على عملهم خلال الأيام الأخيرة واصفا مهمتها بالناجحة جدا مشددا على أن نشر قوات حفظ السلام في كازاخستان، وخاصة في ألما-آتا لعب بحد ذاته دورا ملموسا في استعادة استقرار الوضع في البلاد.

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ توكاييف خلال الاجتماع بـإنقاذ المدينة من الإرهابيين بفضل قراره إرسال قوات إضافية منها قوات لحفظ السلام إلى ألما-آتا.

وأصدر الرئيس توكاييف تعليمات للحكومة الجديدة بصياغة مشروع برنامج عمل للعام الحالي عقب الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً.

ونقلت وسائل إعلام كازاخية عن رئيس الحكومة علي خان اسماعيلوف قوله خلال الاجتماع الأول للحكومة الجديدة اليوم إن الرئيس توكاييف أكد في توجيهاته أن الإجراءات المخطط لها في البرنامج يجب أن تكون قابلة للتنفيذ هذا العام والعمل ضمنها على مستوى عال من الجودة مشيرا إلى أن التعليمات تتضمن الطلب من وزارة الدفاع وضع مقترحات لإصلاح القوات المسلحة والاستخبارات وانه على وزارة الدفاع والجهات المعنية أن تعمل على وضع مقترحات لإصلاح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وزيادة القدرة الدفاعية للجيش بشكل جذري وتقديمها إلى جهاز مجلس الأمن للاجتماع المقبل.

من جهته قال وزير الصناعة كايربيك أوسكينباييف إن مطار ألماتا جاهز من الناحية الفنية لاستئناف عمله وذلك بعد توقفه اثر أحداث الشغب التي شهدتها المدينة قبل أيام كما اعتمد البنك الوطني ووكالة المراقبة المالية ووكالة تنظيم وتنمية السوق المالية قرارات تهدف إلى تعزيز الرقابة على السحب غير المشروع للأموال من البلاد.

في الأثناء، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان فعالية الإجراءات المنسقة لوحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.

ونقلت سبوتنيك عن الخدمة الصحفية للكرملين قولها في بيان اليوم إنه جرى خلال المحادثة تبادل للآراء بشأن مسار عملية حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان وتم التنويه بالإجراءات المنسقة الفعالة لوحدة حفظ السلام والتي تساهم في تطبيع الوضع في الجمهورية.