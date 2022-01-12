شيوخ ووجهاء الرقة لـ “البعث”: انطلاق التسوية دعوة من قائد الوطن للبدء بإعادة الإعمار

الرقة – حمودالعجاج:

بدأ مركز التسوية في مدينة السبخة بالريف الشرقي المحرر بمحافظة الرقة استقبال المواطنين الراغبين في عمليات التسوية التي انطلقت اليوم الأربعاء في 12 من الشهر الحالي..

“البعث” استطلعت أراء عدد من المعنيين ووجهاء وشيوخ عشائر المحافظة عن عمليات التسوية ودورها في ترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة الرقة.

الشيخ محمد جمال التركي شيخ عشيرة السبخة قال: هذه المكرمة جاءت من سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد لأبناء محافظة الرقة كي تضع حدا لإرهاب الجماعات الانفصالية والإرهابية التي استباحت خيرات الوطن وسرقت مقدراته التي هي بالأساس ملك لكل الشعب السوري.

الشيخ عبد الرزاق الشحاذة من وجهاء عشيرة شمر قال: رغم الأسلوب القسري لميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من الاحتلال الأمريكي التي منعت الشباب في سن الخدمة وكذلك الأطباء اليوم من الحضور إلى الحضور لمركز التسوية في مدينة السبخة ورغم ذلك كان عدد القادمين كثيفاً وستكون الأعداد أكبر خلال الأيام القليلة القادمة.

الشيخ علاء اللباد من وجهاء عشيرة البوسبيع قال: إن هذه التسوية هي دعوة ورسالة سامية لأبناء الوطن من قائد الوطن لعودتهم إلى حصنه الحصين وأن الوطن هو ملك لجميع أبنائه ولا بديل لهم عن وطنهم الأم سورية حيث أرسى الجيش العربي السوري الآمان في معظم الجغرافيا السورية ولم يتبق إلا أجزاء بسيطة عائدة لا محالة إلى سيادة الجمهورية العربية السورية مهما كلف الثمن وبلغت التضحيات.

الشيخ محمد علي الخوام من وجهاء عشيرة البومانع قال: التسويات والمصالحات التي وفد إليها أبناء محافظة الرقة رغم الصعوبات التي واجهتهم تؤكد تصميمهم على إعادة إعمار سورية وستعود محافظة الرقة قريبا ويعود إنتاج القمح والقطن والذرة الصفراء والثروات الباطنية إلى الدولة الشرعية لأن مقدراتها ملك لأبناء الوطن جميعهم.