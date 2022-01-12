كلاسيكو منتظر في السوبر الاسباني وديربي كبير في ايطاليا

ينتظر عشاق الكرة الأوروبية جرعة كبيرة من التشويق هذا المساء عندما تنطلق منافستا كأس السوبر في ايطاليا واسبانيا، تقام الأولى على الأراضي الايطالية، وتحديداً ملعب جوزيبي مياتسا، بينما تقام الثانية في السعودية لأغراض تسويقية ومالية، والبداية ستكون من ايطاليا، حيث يلتقي فريق يوفنتوس نظيره انتر للمرة الثانية هذا الموسم وعلى الملعب نفسه بعد أن التقيا في المرحلة التاسعة من الدوري في 24 تشرين الأول، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهي المرة الثانية أيضاً التي يلتقي فيها الفريقان في كأس السوبر بعد أول مرة عام 2005 عندما فاز انتر بهدف نظيف، ويطلق على مواجهة هذين الفريقين اسم ديربي ايطاليا الكبير منذ عام 1967، ويعد فريق يوفنتوس الأكثر ظهوراً في مباراة السوبر الايطالي برصيد 16 مرة، وهو أيضاً الأكثر تتويجاً بواقع 9 مرات، آخرها عام 2020.

تبدو كفة انتر ميلان راجحة بالنظر إلى نتائجه اللافتة في الآونة الأخيرة، حيث لم يخسر بقيادة مدربه سيموني انزاغي سوى مرة واحدة في الدوري حتى الآن هذا الموسم، ويعوّل انتر ميلان على خط هجومه الأفضل في الدوري حتى الآن برصيد 51 هدفاً بقيادة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز صاحب الـ 11 هدفاً، ودجيكو صاحب الـ 8 أهداف.

في المقابل، يدخل يوفنتوس المباراة بعد الضربة الموجعة التي تلقاها بإصابة مهاجمه الدولي فيديريكو كييزا بالرباط الصليبي في ركبته اليسرى، لكن المدرب أليغري يملك أسلحة فتاكة في الهجوم أيضاً بقيادة ديبالا، والدولي الاسباني ألفارو موراتا، وفيديريكو برنارديسكي، والسويدي ديان كولوشيفسكي، ومانويل لوكاتيلي، ما يبشّر بديربي مثير بين الفريقين.

اسبانياً، يجدد كأس السوبر الصراع التاريخي والكلاسيكي بين ريال مدريد وبرشلونة على الألقاب، فلطالما حاول الفريقان السيطرة على الساحة المحلية في اسبانيا، وتشهد بطولة السوبر الاسباني 2021 مشاركة أتلتيكو مدريد بطل الدوري الاسباني، وأتلتيك بلباو وصيف كأس ملك اسبانيا، ويلعب الفريقان مساء الغد، والفائزان من المباراتين يتأهلان للنهائي.

يدخل برشلونة بطل الكأس المباراة وهو يعاني بشدة على كل الأصعدة، وسيكون فوزه على ريال مدريد بريق أمل لإنقاذ موسمه، أما ريال مدريد وصيف الدوري الاسباني الموسم الماضي فيمر بحالة مثالية في الدوري الاسباني، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق خمس نقاط عن اشبيلية الوصيف.

مواعيد المباريات

ريال مدريد- برشلونة 9 مساء.

انتر- يوفنتوس 10 مساء.

أرقام وإحصائيات

– التقى الانتر ويوفنتوس في 242 مباراة رسمية في كل البطولات، فاز يوفنتوس في 110 مباريات مقابل 72 فوزاً للانتر، بجانب 60 تعادلاً، ويتفوق يوفنتوس أيضاً بالأهداف بعدما سجل 345 هدفاً في شباك الانتر، مقابل 297 هدفاً سجلها لاعبو الانتر في مرمى اليوفي.

– لعب اليوفي والانتر أمام بعضهما مرة واحدة فقط في كأس السوبر الايطالي الذي تأسس في عام 1988، وجمعتهما المباراة عام 2005، وانتهت بفوز الانتر بهدف خوان سيباستيان فيرون.

– يعتبر يوفنتوس أكثر الفرق تتويجاً بلقب السوبر الايطالي وفي رصيده 9 ألقاب، يليه ميلان بـ 7 ألقاب، والانتر بـ 5 ألقاب.

– التقى برشلونة نظيره ريال مدريد في مسابقة كأس السوبر الاسباني 14 مرة، انتصر برشلونة في 4 مباريات، بينما تعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في 8 مواجهات.

– نجح برشلونة في هز شباك ريال مدريد بـ 18 هدفاً، بينما سجل النادي الملكي 30 هدفاً، ويحتل صدارة هدافي الكلاسيكو في السوبر الاسباني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق برصيد 6 أهداف.