كوريا الديمقراطية تختبر بنجاح تجربة إطلاق صاروخ بالستي جديد

اختبرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بنجاح تجربة إطلاق صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت وذلك بإشراف الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية: إن اختبار الصاروخ الذي أجرته أكاديمية علوم الدفاع يهدف إلى التحقق النهائي من المواصفات الفنية لنظام الأسلحة الصاروخية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأوضحت الوكالة أن الرأس الحربي الانزلاقي قام بعملية القفز بعد انفصاله عن الصاروخ الذي تم إطلاقه لمسافة 600 كيلومتر ثم أجرى مناورة لولبية لمسافة 240 كيلومتراً قبل أن يصيب هدفاً في المياه على بعد ألف كيلومتر.

وفي هذا الصدد، شجع الرئيس كيم أثناء مشاهدة التجربة قطاع البحث العلمي للدفاع الوطني على تعزيز قدرات البلاد على ردع الحرب بشكل مستمر.

إلى ذلك، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: إنها أوقفت لفترة وجيزة عمليات المغادرة في بعض مطارات الساحل الغربي، يوم الإثنين الماضي، في وقت ورود تقارير عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً ، وقال مسؤول أميركي: إن دارة الطيران الفيدرالية أوقفت بعض عمليات الساحل الغربي لأقل من 15 دقيقة بسبب تقارير أولية عن أحداث في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، دون ربطها مباشرة بإطلاق الصاروخ، وأضافت: إدارة الطيران الفيدرالية أنها تتخذ إجراءات احترازية بشكل منتظم. نحن نراجع العملية حول هذا التوقف الأرضي كما نفعل بعد كل هذه الأحداث.

وقيّمت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الإطلاق بأنّه لم يشكل تهديداً مباشراً لأفراد الولايات المتحدة أو أراضيها أو حلفاء الولايات المتحدة.