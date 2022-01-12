لأول مرة في سورية.. فريق من الأولمبياد الخاص يتسلم عمل وزارة التربية

تفعيلاً لدمجهم بالمجتمع وتحت شعار “بالإرادة.. أنا قادر.. أنا قائد” .. تسلم اليوم فريق من لاعبي مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري عمل وزارة التربية لمدة أربع ساعات.

ويشارك بالفعالية التي تقام لأول مرة بسورية 16 لاعباً من فئات عمرية مختلفة من مصابي “متلازمة داون” المشاركين في برنامج القادة ضمن مؤسسة الأولمبياد السوري الخاص حيث تتضمن إجراء حوار وتبادل خبرات مع الفعاليات التربوية في الوزارة.

وبدأت الفعالية بتولي الفريق مكان عمل الوزير ومديريات الوزارة لمتابعة شؤون العمل بكل منها ثم يجتمع وزير التربية المفترض مع المديرين المفترضين لمناقشة واقع توظيف إمكانيات ذوي الإعاقة وبعد المناقشة سيتم الاتفاق على صدور قرارات تدعم مصابي متلازمة داون.