ملياران ونصف مليار ليرة إيرادات منشأة دواجن القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

بلغ إجمالي إيرادات منشأة دواجن القنيطرة 2.65 مليار ليرة سورية خلال عام 2021.

وذكر مدير عام منشأة دواجن القنيطرة الدكتور صابر طليعة أن قيمة مبيعات بيض المائدة بلغت 1.895 مليار ليرة، ومبيعات زرق الطيور 47 مليون ليرة، ومبيعات الدجاج المنسق 122 مليون ليرة، ومواد مختلفة أخرى (1.760) مليون ليرة.

وأشار طليعة إلى أن المنشأة تضم عشرة هنكارات لتربية الطيور، وأن عدد الطيور الموجودة حالياً داخل المنشأة 35212 فرخة بيّاضة، و27100 صوص بفترة الرعاية.

وعن آلية تسويق مادة البيض، أوضح طليعة أن المنشأة تسوق المادة للجهات المتعاقدة معها، إضافة لأسواق محافظة القنيطرة، وقرى محافظتي درعا وريف دمشق المتاخمة للقنيطرة، ناهيك عن سوق الهال المركزي في مدينة دمشق، لافتاً إلى أن منشأة الدواجن تقوم بتأمين مادة الأعلاف عن طريق المؤسسة العامة للأعلاف، حيث يبلغ سعر طن العلف (1.655) مليون ليرة، مبيّناً أن لدى المنشأة حظائر مصممة وفق النظام المغلق، لذلك فهي تحتاج لتيار كهربائي بشكل مستمر، لكن زيادة عدد ساعات التقنين ألزم المنشأة بتشغيل المولدات الكهربائية الاحتياطية التي تحتاج 15 ألف ليتر شهرياً من مادة المازوت.