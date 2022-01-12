“نقابة النفط” في حماة.. مطالب مكررة ورئيس الاتحاد: لا جديد!

حماة – حسان المحمد

رفع أعضاء مؤتمر نقابة النفط والمواد الكيماوية سقف مطالبهم رغم تكرار معظمها، إذ أعيدت المطالب، ولعلّ أهمها تأهيل معمل الإطارات في حماة المتوقف منذ 10 سنوات، خاصة وأنه الشركة الرائدة على مستوى القطر، متسائلين عن مصير العمال الباقين بالشركة وما ذنبهم؟ لأن المعمل متوقف وبالتالي لا يأخذون الوجبة الغذائية واللباس.

وأكد المجتمعون على توحيد الملف النقابي أسوة بتوحيده في التأمينات الاجتماعية، وتشميل عمال المقالع من جيولوجيين وفنيين بالمهن الخطرة والشاقة، وتشميل العمال الإداريين على اختلاف أعمالهم بكرت اللباس وأن يكون مكان استلام الكرت ضمن المحافظة لكل فرع.

وشدّد رئيس لجنة عمال المحروقات على ضرورة حلّ مشكلة أسطوانات الغاز التالفة والتي تحتاج لصيانة إضافة لصيانة وإصلاح البرج الدوار لتعبئة الغاز لأنه مطلب ملح وضروري، مؤكداً على أن تكون الضبوط التموينية في حال حدوثها باسم الشركة وليس باسم العامل.

وطالب أعضاء المؤتمر بتشميل عمال معمل أحذية مصياف بالمهن الخطرة والشاقة، ورفد المعمل باليد العاملة وتحديث الآلات وزيادة قيمة الوجبة الغذائية.

وفي النهاية وكما جرت العادة في معظم المؤتمرات، رئيس الاتحاد المهني عبد المعين حميدي يؤكد أن جميع الطروحات والمطالب محقة!.