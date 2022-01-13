جولة مفصلية للاتحاد وعفرين في الدوري الكروي الممتاز

حلب – محمود جنيد

تشهد الجولة العاشرة من دوري الرجال الممتاز بكرة القدم مواجهتين مفصليتين بالنسبة لقطبي الكرة الحلبية: عفرين والاتحاد في مواجهة الشرطة وجبلة ظهر الغد، فعفرين صاحب المركز الأخير الذي يلتقي الشرطة صاحب المركز الثاني عشر، أي شريك هم المؤخرة على أرضه وبين جماهيره في الحمدانية، يبحث مع مدربه الجديد عبد القادر الرفاعي – وهو الثالث هذا الموسم بعد الهواش والصاري – عن نقاط الفوز التي تذخّر مركبه بوقود انطلاقة جديدة بعيداً عن مؤخرة الركب الذي يحتله برصيد نقطتين، بينما يسافر الاتحاد سادس الترتيب بثلاث عشرة نقطة إلى شاطئ نوارس جبلة الذي يتخلّف عنه بفارق مركز ونقطة، بحثاً عن صيد ثمين يقرّبه أكثر من فرق المقدمة بعد صحوته التي أنعشها بثلاثة انتصارات متتالية ثبتت مدربه أنس صابوني في منصبه، عقب بداية متعثرة ونتائج غير ملبية كادت تطيح به.

مدرب الاتحاد أنس صابوني وصف لـ “البعث” مباراة فريقه مع جبلة بالمفصلية والمهمة جداً لمواصلة المسيرة التصاعدية التي تكللت بنتائج إيجابية رفعت الفريق في الجولات الثلاث الفائتة، مضيفاً بأن فريقه يتطلع لتحقيق الفوز على جبلة بمجموعة اللاعبين الشبان الذين أثبتوا جدارتهم.

وأشار صابوني إلى الفائدة الفنية التي جناها من المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام المنتخب الوطني دون النظر إلى النتيجة، إذ جاءت لتكسر حالة الجمود والملل لدى اللاعبين بسبب توقف الدوري، ومكنته من تجريب مجموعة من اللاعبين الشبان ضمن مخطط استقطابهم وتحضيرهم ليكونوا نواة الفريق الأول مستقبلاً، وزاده في الحاضر الذي يحاول فيه دخول دائرة المنافسة على اللقب.

من جانبه، مدرب عفرين عبد القادر الرفاعي أكد أن معنويات اللاعبين تحسنت رغم التأثير النفسي لمركز الفريق المتأخر على اللائحة، وهو ما سيساعده في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه الشرطة وهو يلعب على أرضه وبين جماهيره التي سيبذل قصارى جهده مع الفريق لإسعادها ورسم البسمة على محياها.

واعتبر الرفاعي أن مهمته مع فريق عفرين تحد ذاتي ممتع وهو في وضعه الراهن كونه سيعمل بالطاقة القصوى لتحقيق الهدف الذي جاء من أجله وهو الحفاظ على حضور الفريق ضمن أندية الدرجة الممتازة.

يشار إلى أن فريق عفرين خسر جهود أحد أبرز لاعبيه، ريفا عبد الرحمن، الذي انتقل للدوري العراقي بالتراضي، كما سيغيب عن صفوفه أيمن صلال لتراكم الإنذارات، ومحمد عقاد المعاقب اتحادياً لأربع مباريات، وخالد البريجاوي بداعي الإصابة.