القومي السلوفاكي: الاتفاقية العسكرية مع واشنطن خيانة ويوم أسود للسيادة الوطنية

وصف الحزب القومي السلوفاكي موافقة الحكومة على التوقيع على الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة بأنها خيانة ويوم أسود بالنسبة لسيادة سلوفاكيا، داعياً أحزاب المعارضة إلى التوحد والعمل لإفشال الاتفاق.

وكانت الحكومة السلوفاكية وافقت على أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية مع الجانب الأمريكي غير أن دخولها حيز التنفيذ سيتطلب بعد التوقيع عليها مصادقة البرلمان السلوفاكي ومن ثم مصادقة الرئيسة زوزانا تشابوتوفا .

وتنص الاتفاقية ومدتها 10 أعوام على منح القوات الأمريكية الحق باستخدام مطارين عسكريين في سلوفاكيا للتدريب وإجراء المناورات والسكن ونشر قوات فيهما كما تسمح بنقل ونشر وتخزين أجهزة وتقنيات دفاعية في الأماكن المتفق عليها حيث تتخلى سلوفاكيا وفق هذه الاتفاقية عن حقها بالملاحقة الجزائية لأفراد القوات الأمريكية في حال ارتكابهم أفعالاً جزائية على الأراضي السلوفاكية .

من جهة أخرى، كشف استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه اليوم تراجع نسبة المؤيدين لأداء الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالاقتصاد وطريقة تعامله مع جائحة كورونا.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته جامعة كوينيبياك الأمريكية فإن 33 بالمئة فقط من الأمريكيين يؤيدون بايدن و 57 بالمئة على الأقل من المستطلعين يعارضون الطريقة التي يتعامل بها مع الاقتصاد و55 بالمئة غير راضين عن طريقة التعامل لمواجهة جائحة كورونا فيما انتقد نحو 54 بالمئة موقفه في السياسة الخارجية.

وأشار الاستطلاع أيضاً إلى أن نحو 49 بالمئة قالوا: إن بايدن يقسم البلاد وكان استطلاع للرأي نشر في شهر تشرين الثاني الماضي أظهر انخفاض معدل تأييد بايدن إلى مستوى قياسي بين الديمقراطيين والمستقلين حيث كان 53 بالمئة من الأمريكيين الذين أدلوا بآرائهم غير راضين عن أداء بايدن بوصفه رئيساً للولايات المتحدة.