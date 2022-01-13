عمليات التسوية في الرقة تدخل يومها الثاني.. إقبال كثيف للنخب العلمية

الرقة- حمود العجاج:

واصل مركز السبخة في ريف الرقة الشرقي المحرر بمحافظة الرقة لليوم الثاني على التوالي استقبال الراغبين بالانضمام للتسوية الشاملة التي يتوافد أبناء محافظة الرقة بالانضمام إليها.

وأشار عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم إلى أن الإجراءات كانت ميسرة في دخولهم وخروجهم من خلال المعابر الواقعة تحت إشراف رجال الجيش العربي السوري وذكر أحدهم: “بتنا نتوق إلى رؤية أي شيء يرمز إلى الدولة السورية ورؤية شرطة المرور بلباسهم الرسمي مشهد على سبيل المثال لم تشاهده أعيننا منذ سنوات طويلة”..

وتميز هذا اليوم من التسويات بحضور عدد كبير من النخب العلمية ولاسيما من الأطباء والمحامين الذين سيكون لحضورهم الدور الأهم في تشجيع أعداد كبيرة من الناس بالانضمام إلى التسويات.

الشيخ أنور صالح الحمود شيخ عشيرة البو حمد قال: إن التسوية التي باشرت أعمالها في ريف الرقة المحرر ساهمت إلى حد كبير في عودة الناس إلى حياتهم الطبيعية وأن السهولة واليسر التي رافقت أعمال التسوية وجهت رسالة مزعجة لأعداء الوطن الذين كانت أبواقهم تحذر من الانضمام إلى التسويات والمصالحات وتخويف الناس بالاعتقال وغيره من الأكاذيب.

وأضاف الشيخ الحمود أن فعاليات اجتماعية ووجهاء من المناطق غير المحررة في محافظة الرقة حضروا التسوية ومن بينهم الشيخ أحمد صالح الكنو شيخ عشيرة البو رجب وصالح حسن الشبلي وحسن الجلغيف من وجهاء عشيرة العفادلة وعمر الأحمد من وجهاء عشيرة الجبور إضافة إلى وجهاء آخرين.

الشيخ جاسم المشعل شيخ عشيرة البودبش قال إن التسويات التي تمت في ريف الرقة المحرر تؤكد انتصار الدولة السورية وأن المصالحات والتسويات كانت متوازية مع انتصارات الجيش العربي السوري بينما المجموعات الانفصالية والإرهابية المدعومة من الاحتلالين الأمريكي والتركي إلى زوال قريبا وسيغادرون إما بالقوة من خلال المقاومة الشعبية أومن خلال المفاوضات المستندة للقوة.