فوز هام لكرة الصنمين في دوري الثانية

درعا – محمد الناصر

حقق فريق الصنمين فوزاً هاماً على جاره طفس بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الدرجة الثانية بكرة القدم.

افتتح الصنمين التسجيل بتوقيع اللاعب الشاب أمير اللباد في الدقيقة 39، قبل أن يسجل الهدف الثاني بقدم اللاعب عدنان الشريف في الدقيقة 49، أما هدف طفس الوحيد فجاء عن طريق اللاعب الموهوب محمد حريدين في الدقيقة 65.

المباراة تميزت بالهدوء واللعب الجماعي من قبل الفريقين، وتكللت بفوز مستحق للاعبي فريق نادي الصنمين.

سليمان اللباد مدرب الصنمين أكد لـ “البعث” أن فريقه لعب بروح الفريق الواحد، وبطريقة جماعية بفضل تطبيق اللاعبين للتعليمات، متمنياً استمرار النسق التصاعدي في المباريات المقبلة.