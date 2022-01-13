مباحثات سورية فلسطينية للتعاون وتبادل الخبرات في المجال البيئي

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على الموارد البيئية والحد من تدهور الأراضي والتلوث البيئي.

الوزير مخلوف استعرض المشاريع التي نفذت في سورية والتي يمكن أن يستفيد منها الجانب الفلسطيني كمشروع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه في الغوطة الشرقية عبر تحلية المياه والري الحديث ودعم مربي الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن المشاريع التي تنفذ تركز أيضاً على معالجة الآثار البيئية التي خلفتها الحرب الإرهابية على سورية.

وبين المهندس مخلوف وجود خطة طموحة في الوزارة لمقاومة آثار الجفاف ومشاريع أخرى تتعلق بدعم إنتاج بدائل الأعلاف من خلال تعميم تجربة الشعير المستنبت في جميع المناطق ومشاريع إنتاج السماد العضوي ومشاريع أخرى يمكن التشارك بها مع الجانب الفلسطيني لتبادل الخبرات.

وزير الزراعة الفلسطيني ذكر بدوره أن زيارة سورية مهمة جداً للاطلاع على المشاريع المنفذة فيها وتطبيقها في بلادنا للحفاظ على البيئة وحمايتها من التدهور الناتج عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

حضر اللقاء معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة معتز دوجي ورئيس المركز العربي للأراضي الجافة “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد.