محافظ درعا يُدرج مطالب إزرع في خطة عمل 2022

درعا – دعاء الرفاعي

التقى محافظ درعا المهندس لؤي خريطه أهالي مدينة إزرع للاستماع إلى مشاكلهم والوقوف على وضع الحلول المناسبة، والتي تركزت على ضرورة تحسين الخدمات و تعبيد الشوارع بمدينة إزرع والقرى المحيطة، نظراً لوضعها السيئ وخاصة في فصل الشتاء، وزيادة كميات الطحين للعديد من البلدات في منطقة اللجاة، وإنارة الشوراع بالطاقة البديلة، إضافة إلى زيادة كمية مازوت التدفئة الموزعة والإسراع بتوزيع الدفعة الثانية، وتزويد مجلس مدينة إزرع بالآليات الهندسية وعمال النظافة، وزيادة شق عدد من الطرق الزراعية، وضرورة توزيع مازوت الزراعة بشكلٍ عادل على الفلاحين، إضافة إلى رفد مشفى إزرع بأجهزة حديثة وكادر طبي مختص.

ولفت المحافظ إلى أهمية هذا اللقاء والاطلاع على أهم الاحتياجات الخدمية في مختلف القطاعات التي تدعم وتعزز التعافي في هذه المنطقة مما يفيد في إدراج هذه الاحتياجات ضمن خطة عمل عام 2022، بغية القيام بمشاريع تشكل أولوية بالنسبة للمواطنين في هذه المنطقة.

كما أشار خريطة إلى أن جميع هذه المدخلات تدل على وعي تام لدى الجميع وأهمها ما يتعلق بمياه الشرب وقطاع الكهرباء والطاقة بشكل عام والزراعة باعتبار محافظة درعا تتميز بواقعها الزراعي إذ أن 65% من أرضها صالح للزراعة، ومستثمرة جميعها، وتعتبر سلة غذاء هامة لدمشق ولسورية كاملة.

كما شدد خريطه على ضرورة توجيه كامل الاهتمام والأولوية لأسر الشهداء والجرحى من قبل كافة الجهات بالمحافظة للاستماع لمطالبهم وتلبيتها ومعالجتها.